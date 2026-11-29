Ngựa tía được người hỗ trợ bay qua tường vào đền. Những cỗ ngựa tía cao hơn hai mét, biểu tượng gắn với quan Hoàng Bảy trong tín ngưỡng thờ Mẫu, đã tạo nên sinh kế đặc biệt cho người dân Bảo Hà.

Đường vào đền Ông Hoàng Bảy (còn gọi đền Bảo Hà), di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, thuộc thôn Bảo Vinh, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, từ xa đã thấy những chiếc đầu ngựa tím nhô lên giữa dòng người. Mỗi cỗ cao khoảng 2,1 m, cốt nứa, phủ giấy tím, bờm dựng, yên cương rực rỡ. Người khiêng trước, kẻ đỡ sau, len từng bước về phía đền.

Gặp ngày đông khách, cỗ mã lớn khó lọt qua lối vào, vài người cùng nâng ngựa quá đầu, thảy chuyền qua tường rào. Bên trên tường thành, những cánh tay chờ sẵn đón lấy. Một cỗ, rồi thêm một cỗ. Ngựa tía cứ thế "bay" qua tường vào ngự sân đền, đợi… hóa!

Dưới chân Núi Cấm, đền Bảo Hà nhìn ra dòng sông Hồng. Con đường dẫn vào đền san sát hàng quán bán hương hoa, lễ vật, hàng mã. Giữa đủ sắc đỏ, vàng, xanh, những cỗ ngựa tía vẫn nổi bật, dấu chỉ giúp nhận ra đã đến miền đất xưa của Ông Hoàng Bảy.

Ngựa “cưỡi” người lên đền Bảo Hà ẢNH: LAM PHONG

Ngựa “cưỡi” người lên đền Bảo Hà ẢNH: LAM PHONG

Đội hình chuyên sắp lễ Ông Hoàng Bảy, một nghề ăn nên làm ra ở Bảo Hà ẢNH: LAM PHONG

Những lễ vật giản đơn với vàng mã, tiền giấy trong cỗ chay dâng quan Hoàng Bảy ẢNH: LAM PHONG

Hình ảnh ngựa tía đưa câu chuyện ngược về miền biên viễn. Theo truyền tích ở Bảo Hà, Ông Hoàng Bảy là dũng tướng. Ở xứ này, ngựa là phương tiện cưỡi, vận chuyển, thồ hàng. Ông Hoàng ngày xưa cũng dùng ngựa làm phương tiện. Ngày nay, vùng Bắc Hà - Lào Cai vẫn còn những đàn ngựa bản địa vóc nhỏ, chắc chân, bền sức, quen đường núi.

Nhưng ngựa tía cửa đền lại là câu chuyện từ tín ngưỡng dân gian. Trong tục thờ Tam phủ - Tứ phủ, Ông Hoàng Bảy đứng thứ bảy trong Thập vị Quan Hoàng, gắn với miền rừng núi. Sắc lam, tím chàm thường gắn với giá đồng quan Hoàng Bảy, rồi đi vào đồ mã, ngựa trở thành màu tím, quen gọi là ngựa tía, một lễ vật đặc trưng cho người đi lễ đền Bảo Hà.

Ngựa tía và tiên nữ lần lượt vào lò hóa ẢNH: LAM PHONG

Người đi đền, ngoài tín ngưỡng thờ Mẫu, còn có người tìm đến xin lộc đỏ đen ẢNH: LAM PHONG

Cô tiên trong Thập nhị tiên nàng của bộ lễ dâng quan Hoàng Bảy ẢNH: LAM PHONG

Bắc ghế hầu thánh ở đền Bảo Hà ẢNH: LAM PHONG

Theo dòng người vào đền là cả một thế giới lễ nghi. Có người dâng cỗ chay với hoa quả, hương, trà, nước; người sắm cỗ mặn thì cầu kỳ hơn với trà, rượu, thuốc và những bộ mã cầu kỳ. Bộ lễ lớn có thể kể đến gồm ngựa tía lớn, ngựa tía nhỏ, gà trống quỳ cánh tiên cùng Thập nhị tiên nàng, gồm 12 hình nhân với các vai trò hầu cận, người pha trà, đốt trầm, gảy đàn, dâng lược, dâng giày, dâng tuấn mã...

Từ ban Công Đồng, cung Mẫu, phủ Chúa Sơn Trang đến lầu Cô, lầu Cậu, cung Ông Hoàng Bảy, đâu cũng khói hương nghi ngút theo quyện tiếng khấn, lẫn tiếng nhịp chầu văn rộn rã từ những chiếu đồng. Người ta vẫn truyền nhau câu "Thánh chứng tâm, không chứng lễ", nhưng ngày rằm, ngày lễ hay chính hội tháng bảy âm lịch, lễ vật vẫn theo dòng người nườm nượp vào đền, xếp hàng ken đặc chờ đến lượt dâng thánh.

Giá đồng cậu bé trong hệ thống 36 giá đồng của tín ngưỡng thờ Mẫu ẢNH: LAM PHONG

Ngựa đại, ngựa tiểu ở sân đền chờ đến lượt vào dâng quan ẢNH: LAM PHONG

Ngựa đại, ngựa tiểu ở sân đền chờ đến lượt vào dâng quan ẢNH: LAM PHONG

Gà chân quỳ, xếp cánh tiên, lễ vật trong cỗ mặn ẢNH: LAM PHONG

Bên cạnh người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu và khách hành hương, Bảo Hà còn gắn với những lời truyền tụng về cầu tài, cầu lộc, đặc biệt là "xin lộc" đỏ đen. Mỗi người tìm đến cửa Ông với một mong cầu khác nhau, góp thêm cho việc thực hành tín ngưỡng thêm phần nhộn nhịp, và điều này mang lại sinh kế không hề nhỏ cho người Bảo Hà quanh đền, đặc biệt là nghề làm hàng mã.

Nghề làm mã ở Bảo Hà phát triển mạnh từ đầu những năm 2000, khi ông Trần Văn Nghị được nhắc đến là người đưa nghề về địa phương. Nhu cầu lễ đền tăng dần, nghề lan sang nhiều hộ quanh Bảo Hà và vùng lân cận. Để làm ngựa cúng, một cỗ ngựa cần ba công đoạn chính: đan cốt, vào áo, trang trí. Nứa được chẻ, uốn thành bộ khung cao hơn 2 m; giấy nến phủ bên trong, giấy màu dán ngoài, rồi mới làm bờm, mắt, yên cương. Người làm cốt, người dán giấy, người trang trí, người bán, người vận chuyển, tín ngưỡng tạo nên vòng sinh kế dồi dào ngay dưới chân đền.

Ngựa nhảy tường vào đền Bảo Hà ẢNH: LAM PHONG

Ngựa nhảy tường vào đền Bảo Hà ẢNH: LAM PHONG

“Thánh chứng tâm…” nhưng người lên đền khó mà không sắm lễ rình rang ẢNH: LAM PHONG

Chen qua hàng người - ngựa chật kín sân đền, qua những ban công đồng đang trỗi nhạc trình đồng, rồi cũng ra được phần hậu cung, nơi lò hóa được thiết kế tầm cỡ vừa với quy mô cỗ ngựa. Sau giờ lễ thành kính, những lời cầu - xin - ước - nguyện cũng đã xong, từng cỗ ngựa về với lửa. Bao nhiêu tre nứa, giấy màu và công sức sau vài giây hóa tro tàn, giữa lúc việc hạn chế đốt vàng mã, thực hành tiết kiệm vẫn được vận động, ít nhất là trên khẩu hiệu.

Từ con ngựa cưỡi của vị quan ngày xưa, nay trở thành cỗ ngựa tía quyện hòa theo khói hương thành kính. Người đến đền chen chân nhộn nhịp, nghề làm ngựa tía cũng theo đà lên hương.

Ngựa tía và tiên nữ lần lượt vào lò hóa ẢNH: LAM PHONG