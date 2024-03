Lên kịch bản đối phó nguy cơ mất cân đối cung - cầu điện ở miền Bắc

Thông tin trên vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu trong thông báo 126 ngày 23.3, kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024, phiên 1.

Nguy cơ mất cân đối cung cầu điện khu vực miền Bắc rất cao EVN

Cụ thể, với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, EVN yêu cầu theo dõi thường xuyên diễn biến khí tượng, thủy văn, tình hình nhiên liệu... kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo những diễn biến bất lợi. Đặc biệt, cập nhật phương thức vận hành trong tháng 4 và các tháng còn lại trong năm theo thực tế. Trong đó lưu ý bổ sung khả năng huy động nguồn cấp dầu diesel tại khu vực phía bắc, cập nhật nguồn chạy khí LNG...

Đối với các tổng công ty phát điện (GENCO), đơn vị phát điện, EVN giao lãnh đạo các tổng công ty, công ty rà soát, kiểm tra... toàn bộ hệ thống, kịp thời phát hiện và khắc phục các khiếm khuyết; chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị, phương án khắc phục và xử lý nhanh nếu có sự cố và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo trước ngày 31.3. Các phòng ban kỹ thuật có giải pháp ngăn ngừa triệt để sự cố lặp lại, báo cáo Tập đoàn trong tháng 4 các phương án để không làm giảm hao công suất phát theo nhiệt độ môi trường.

Đặc biệt, không chủ quan, có phương án dự phòng nhiên liệu tại các nhà máy nhiệt điện, điều chỉnh linh hoạt cho các tình huống bất lợi có tính cực đoan xếp chồng. Thông báo cũng giao cho EVNGENCO 1 khẩn trương khắc phục sự cố tổ máy S2 Duyên Hải 3 để đưa vào vận hành; tạm ứng chi phí, sửa chữa bình gia nhiệt cao áp số 3 nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3MR và làm việc để nhà thầu thanh toán chi phí sửa chữa như thống nhất giữa các bên.

Đối với các tổng công ty điện lực, EVN yêu cầu các tổng công ty lên kịch bản và phương án đối phó với tình huống cực đoan xếp chồng, có nguy cơ mất cân đối cung - cầu, đặc biệt là EVNNPC và EVNHANOI. Đồng thời, báo cáo UBND, sở công thương các tỉnh thành về kế hoạch cung ứng điện, điều chỉnh phụ tải, danh mục phụ tải ưu tiên... Báo cáo này phải được hoàn thành trước 30.4.

Ngoài ra, Tập đoàn yêu cầu EVNNPC khẩn trương hoàn thành việc đàm phán mua điện từ Trung Quốc qua đường dây 110 kV Thâm Câu - Móng Cái.

Đối với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, EVN yêu cầu đảm bảo cơ số dự phòng vật tư thiết bị cho đường dây truyền tải 500 kV Bắc - Trung - Nam. Đặc biệt miền Bắc sẵn sàng các tình huống khẩn cấp, chống quá tải các thiết bị đang vận hành bên dưới, cung cấp điện cho các phụ tải cấp bách ở các địa phương, lắp tụ bù ngang khu vực miền Bắc theo chỉ đạo của EVN trước đó, bảo đảm đưa vào vận hành trước ngày 30.4...

Theo EVN, trong 2 tháng đầu năm, phụ tải tiếp tục tăng trưởng 10,88%, cao hơn so với kế hoạch. Đáng lưu ý, tình hình thời tiết thủy văn không thuận lợi trong bối cảnh tình hình cung cấp nhiên liệu than vẫn tiềm ẩn rủi ro. Trong khi số vụ sự cố các nhà máy nhiệt điện có xu hướng tăng cao hơn do cùng kỳ. Do vậy, EVN nhấn mạnh: Công tác vận hành hệ thống điện quốc gia và các miền tiếp tục gặp nhiều khó khăn.