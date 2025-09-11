LendMe - Giải pháp quản lý tiệm cầm đồ thông minh trong kỷ nguyên số

Trong thời đại chuyển đổi số, phần mềm quản lý tiệm cầm đồ LendMe ra đời như một công cụ hiện đại, giúp chủ tiệm vận hành nhanh gọn, minh bạch và hiệu quả hơn

LendMe - Tối ưu quản lý, minh bạch vận hành, nâng tầm tiệm cầm đồ

Vì sao nên chọn phần mềm LendMe?

App LendMe giúp tạo và quản lý hợp đồng cầm đồ, tín chấp, trả góp chỉ với vài thao tác đơn giản. Hệ thống tự động tính lãi suất và phí phát sinh chính xác, hạn chế rủi ro cho chủ tiệm.

Chủ cửa hàng có thể theo dõi nguồn vốn, tài sản, thu chi chi tiết và theo dõi lịch nhắc thông minh khi đến hạn đóng lãi, tất toán hay gia hạn.

LendMe cho phép tra cứu nợ xấu nhanh chóng và cung cấp báo cáo tài chính minh bạch theo ngày, tuần, tháng.

Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ phân quyền nhân viên, quản lý từ xa, với dữ liệu được bảo mật cao và hoạt động đa nền tảng trên App Store, CH Play, Website.

Ưu đãi đặc biệt từ LendMe

Hiện tại, LendMe đang có chương trình dùng thử miễn phí 21 ngày, đồng thời giảm đến 25% phí gia hạn app cho mọi khách hàng!

Đây là cơ hội để các chủ tiệm trải nghiệm sự khác biệt của LendMe: tiết kiệm thời gian, giảm rủi ro thất thoát và nâng cao lợi nhuận.

📞 Hotline: 0792 555 525 🌐 Website: lendme.vn



