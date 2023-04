Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

Trả lời câu hỏi của báo chí về quan điểm của Việt Nam trước việc Trung Quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 1.5 - 16.8, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, lập trường của Việt Nam về vấn đề này là nhất quán và đã được nhiều lần khẳng định rõ trong các năm qua.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế được xác lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) 1982", ông Việt khẳng định.

Phó phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam và không làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Bên cạnh đó, ông Việt cũng cho biết, việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông liên quan mật thiết đến hòa bình, ổn định hợp tác và cùng phát triển thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

"Việt Nam mong muốn các bên liên quan đóng góp có trách nhiệm vào việc này trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982", Phó phát ngôn khẳng định.

Trước đó, ngày 13.3, Bộ Nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc thông báo "lệnh cấm đánh bắt cá thường niên" 2023 ở 4 vùng biển xung quanh nước này là Biển Đông, biển Hoa Đông, biển Bột Hải và biển Hoàng Hải. Trang Xinde Marine News trích thông báo cho biết lệnh cấm tại Biển Đông sẽ bao trùm vùng biển từ vĩ tuyến 12 đến phía bắc đảo Đài Loan.

Đáng chú ý, khu vực này gồm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. "Lệnh cấm" có hiệu lực từ 12 giờ trưa 1.5 đến 12 giờ trưa 16.8.