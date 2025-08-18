Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lenovo dẫn đầu chuỗi cung ứng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Thành Luân
Thành Luân
18/08/2025 20:18 GMT+7

Tập đoàn công nghệ toàn cầu Lenovo vừa công bố hãng tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Gartner Asia/Pacific Supply Chain Top 10 năm 2025.

Đây là năm thứ tư liên tiếp ghi nhận Lenovo dẫn đầu trong số các doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Bảng xếp hạng Top 10 này tôn vinh những doanh nghiệp sở hữu chuỗi cung ứng xuất sắc nhất, bao gồm khả năng thích ứng linh hoạt để thúc đẩy tăng trưởng, tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao khả năng phục hồi nhờ ứng dụng công nghệ, đặc biệt là thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các sáng kiến đổi mới sáng tạo theo hướng tuần hoàn.

Lenovo dẫn đầu bảng top 10 chuỗi cung ứng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Lenovo dẫn đầu trong số các doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau

Ảnh: AFP

Nhờ năng lực vận hành xuất sắc, Lenovo đã chuyển đổi toàn diện chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Theo bảng xếp hạng The Gartner Supply Chain Top 25 năm 2025, Lenovo cũng đã đạt được một cột mốc quan trọng ở cấp độ toàn cầu khi vươn lên vị trí thứ 8 trong Gartner Global Supply Chain Top 25 năm 2025, tăng hai bậc so với năm 2024.

Tăng cường khả năng thích ứng nhờ mở rộng quy mô toàn cầu

Chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững quy mô toàn cầu tiếp tục là nền tảng cốt lõi giúp Lenovo ứng phó hiệu quả trước những biến động về chính trị và kinh tế. Với sự hiện diện tại hơn 180 thị trường cùng mạng lưới gồm hơn 30 cơ sở sản xuất tại 11 thị trường, Lenovo đang không ngừng mở rộng quy mô vận hành, củng cố khả năng thích ứng nhanh và đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động.

Nằm trong chiến lược tăng trưởng này, Lenovo sẽ mở rộng hoạt động sản xuất sang Ả Rập Xê Út để phục vụ khách hàng tại khu vực Trung Đông và châu Phi (MEA). Động thái này không chỉ nâng cao sự hiện diện của Lenovo tại khu vực mà còn tận dụng tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường, đồng thời rút ngắn thời gian cung ứng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đến tay khách hàng.

Điểm nhấn trong hành trình đổi mới chuỗi cung ứng của Lenovo chính là chiến lược "Lenovo Powers Lenovo", tận dụng tối đa công nghệ, nền tảng hạ tầng và tài sản trí tuệ nhằm chuyển đổi hoạt động một cách toàn diện. Theo đó, Lenovo đang đẩy mạnh tích hợp AI vào mọi khâu của chuỗi cung ứng toàn cầu, từ sản xuất, hậu cần đến phát triển bền vững và dịch vụ khách hàng.

Ông Amar Babu, Chủ tịch Lenovo khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi tiếp tục giữ vị trí số 1 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm thứ tư liên tiếp. Việc thăng hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu là minh chứng rõ nét cho cam kết không ngừng trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng thông minh và bền vững hơn. Nhờ các công cụ tích hợp AI và xây dựng chuỗi hậu cần bền vững, chúng tôi đang không ngừng đổi mới để hỗ trợ khách hàng và đối tác nâng cao năng lực vận hành trong một thế giới năng động".

Tin liên quan

Lenovo hợp tác Thế Giới Di Động giảm giá laptop cho tân sinh viên

Lenovo hợp tác Thế Giới Di Động giảm giá laptop cho tân sinh viên

Mùa tựu trường đến gần cũng là lúc học sinh, sinh viên cả nước rục rịch sắm sửa hành trang cho năm học mới. Chính vì thế, Lenovovừa hợp tác Thế Giới Di Động giảm giá một số dòng laptop cho tân sinh viên.

Khám phá thêm chủ đề

Lenovo Cung ứng Bền vững Bảng xếp hạng sản xuất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận