Lenovo dẫn đầu chuỗi cung ứng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Đây là năm thứ tư liên tiếp ghi nhận Lenovo dẫn đầu trong số các doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Bảng xếp hạng Top 10 này tôn vinh những doanh nghiệp sở hữu chuỗi cung ứng xuất sắc nhất, bao gồm khả năng thích ứng linh hoạt để thúc đẩy tăng trưởng, tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao khả năng phục hồi nhờ ứng dụng công nghệ, đặc biệt là thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các sáng kiến đổi mới sáng tạo theo hướng tuần hoàn.



Lenovo dẫn đầu trong số các doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau Ảnh: AFP



Nhờ năng lực vận hành xuất sắc, Lenovo đã chuyển đổi toàn diện chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Theo bảng xếp hạng The Gartner Supply Chain Top 25 năm 2025, Lenovo cũng đã đạt được một cột mốc quan trọng ở cấp độ toàn cầu khi vươn lên vị trí thứ 8 trong Gartner Global Supply Chain Top 25 năm 2025, tăng hai bậc so với năm 2024.

Tăng cường khả năng thích ứng nhờ mở rộng quy mô toàn cầu

Chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững quy mô toàn cầu tiếp tục là nền tảng cốt lõi giúp Lenovo ứng phó hiệu quả trước những biến động về chính trị và kinh tế. Với sự hiện diện tại hơn 180 thị trường cùng mạng lưới gồm hơn 30 cơ sở sản xuất tại 11 thị trường, Lenovo đang không ngừng mở rộng quy mô vận hành, củng cố khả năng thích ứng nhanh và đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động.

Nằm trong chiến lược tăng trưởng này, Lenovo sẽ mở rộng hoạt động sản xuất sang Ả Rập Xê Út để phục vụ khách hàng tại khu vực Trung Đông và châu Phi (MEA). Động thái này không chỉ nâng cao sự hiện diện của Lenovo tại khu vực mà còn tận dụng tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường, đồng thời rút ngắn thời gian cung ứng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đến tay khách hàng.

Điểm nhấn trong hành trình đổi mới chuỗi cung ứng của Lenovo chính là chiến lược "Lenovo Powers Lenovo", tận dụng tối đa công nghệ, nền tảng hạ tầng và tài sản trí tuệ nhằm chuyển đổi hoạt động một cách toàn diện. Theo đó, Lenovo đang đẩy mạnh tích hợp AI vào mọi khâu của chuỗi cung ứng toàn cầu, từ sản xuất, hậu cần đến phát triển bền vững và dịch vụ khách hàng.

Ông Amar Babu, Chủ tịch Lenovo khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi tiếp tục giữ vị trí số 1 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm thứ tư liên tiếp. Việc thăng hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu là minh chứng rõ nét cho cam kết không ngừng trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng thông minh và bền vững hơn. Nhờ các công cụ tích hợp AI và xây dựng chuỗi hậu cần bền vững, chúng tôi đang không ngừng đổi mới để hỗ trợ khách hàng và đối tác nâng cao năng lực vận hành trong một thế giới năng động".