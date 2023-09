Lenovo ra mắt thiết bị và phụ kiện chơi game cầm tay Legion

Theo đó, Lenovo Legion Go được thiết kế dành cho những game thủ mong muốn sở hữu thiết bị cầm tay có thông số kỹ thuật và hình ảnh vượt trội cho trải nghiệm gaming di động. Cùng với hai tân binh Lenovo Legion Glasses được trang bị màn micro-OLED và Tai nghe gaming Lenovo Legion E510 7.1 RGB, Lenovo Legion Go đại diện cho hành trình mở rộng quan trọng của hệ sinh thái Lenovo Legion, bao gồm các thiết bị chơi game, màn hình, phụ kiện, phần mềm và các dịch vụ cho game thủ tự do đắm mình vào trò chơi.

Lenovo Legion Go mới sẽ tăng cường sức mạnh gaming của PC Windows lên thiết bị di động với các bộ vi xử lý AMD Ryzen Z1 giúp trò chơi trở nên sống động trên màn hình Lenovo PureSight Gaming 8,8 inch.

Máy chơi game Lenovo Legion Go Lenovo

Đối với những game thủ muốn nâng tầm trải nghiệm chơi game di động Lenovo Legion Go, Lenovo Legion Glasses mới ra mắt với công nghệ micro-OLED sẽ mang lại trải nghiệm trên màn hình lớn hơn chỉ qua một thiết bị bỏ túi. Tai nghe gaming Lenovo Legion E510 7.1 RGB mới, cho âm thanh vòm 7.1 chất lượng cao với bộ điều khiển đa chức năng trên dây tai, mang tới trải nghiệm chơi game vượt trội.

Tất cả các thiết bị gaming mạnh mẽ đều cần nguồn năng lượng tương ứng để chạy, và Lenovo Legion Go xử lý hoàn hảo điều này. Với pin dung lượng 49,2Wh, game thủ có thể chơi lâu hơn mà không cần sạc. Lenovo Legion Go còn hỗ trợ công nghệ Super Rapid Charge , cho phép sạc tới 70% pin chỉ trong nửa giờ.



Phụ kiện tay cầm theo kèm Lenovo Legion Go Lenovo

Trong chế độ cắm nguồn chơi game, Lenovo Legion Go có chế độ power bypass mode giúp chống xuống cấp pin, đồng thời tránh sinh nhiệt khi sạc pin. Công nghệ tản nhiệt Coldfront của Lenovo Legion được tích hợp trong Lenovo Legion Go, với quạt 79 cánh làm từ nhựa polyme tinh thể lỏng giúp làm mát thiết bị với độ ồn quạt dưới 25dB ở Chế độ Im lặng (Quiet Mode), trong khi vẫn cho phép thiết bị đạt mức TGP tối đa 25W ở Chế độ tùy chỉnh (Custom Mode) khi cần năng lượng để giành chiến thắng, đồng thời ngăn ngừa nóng máy trong các cuộc chơi kéo dài.

Bộ điều khiển của Lenovo Legion Go có joystick hiệu ứng Hall, giúp joystick không bị trôi và giảm tối thiểu vùng chết, giúp tăng tối đa độ phản hồi và chính xác trong các cảnh game căng thẳng. Các thiết bị đầu vào khác bao gồm trackpad tích hợp, D-pad cỡ lớn, bánh xe chuột nghiêng và 10 nút bên sườn có thể thay đổi chức năng, các nút bắn và nút bám.



Đèn RGB trên nút nguồn được trang trí bằng biểu tượng Lenovo Legion 'O', màu sắc thay đổi biểu thị chế độ quạt mà người dùng lựa chọn, và các vòng đèn RGB tùy chỉnh xung quanh giúp joystick thêm tinh tế, đồng thời có tác dụng như một hệ thống thông báo về ghép nối bộ điều khiển.



Lenovo Legion Go có cổng USB Type-C kép để thuận tiện kết nối, cho phép người dùng gắn đế và sạc thiết bị, đồng thời kết nối các phụ kiện, nhờ tính năng cắm và chạy hỗ trợ DisplayPort 1.4 và Power Delivery 3.0. Công nghệ kết nối bao gồm cả Wi-Fi 6E cũng như hỗ trợ Bluetooth 5.2.

Tai nghe gaming Lenovo Legion E510 7.1 RGB: Chơi game với âm thanh vòm riêng tư Lenovo

Một sự bổ sung hoàn hảo khác dành cho các game thủ khi di chuyển là Tai nghe gaming Lenovo Legion E510 7.1 RGB. Với âm thanh vòm 7.1, mọi mệnh lệnh tiếp cận kẻ thù đều được nhóm nghe rõ với hiệu ứng không gian, được định vị và xử lý chính xác, kịp thời. Driver loa 10mm tạo ra âm trầm mạnh, chặt, âm trung và âm cao cân bằng, không méo.



Và khi trò chơi lên đến cao trào, bộ điều khiển đa năng trên dây tai nghe cho phép điều chỉnh nhanh âm lượng, trong khi dải đèn RGB trên điều khiển âm lượng tạo cho tai nghe cảm nhận đẳng cấp, đầu nối USB-C đảm bảo kết nối liền mạch với nhiều thiết bị.