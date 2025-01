Lenovo sắp tung laptop màn hình cuộn ra thị trường

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable là một chiếc laptop sáng tạo với màn hình OLED 14 inch có khả năng mở rộng lên 16,7 inch chỉ bằng một nút bấm hoặc đơn giản là vẫy tay. Đây là lần đầu tiên công nghệ màn hình cuộn được áp dụng cho laptop tiêu dùng, đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực điện toán di động.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable có giá 3.499 USD ẢNH: LENOVO

Khi cần thêm không gian màn hình để làm việc, lập trình hoặc thưởng thức video và trò chơi, người dùng chỉ cần mở rộng màn hình của ThinkBook, từ đó mang lại trải nghiệm xem rộng rãi hơn. Độ phân giải của màn hình cũng được nâng cấp từ 2.000 x 1.600 lên 2.000 x 2.350, cho phép mở nhiều cửa sổ cùng lúc.

Một trong những ưu điểm nổi bật của thiết kế này là tính tiện lợi, loại bỏ nhu cầu sử dụng các thiết bị ngoại vi như bàn phím không dây hay chân đế cho màn hình thứ hai, điều thường thấy ở các mẫu laptop có màn hình kép hiện nay. Lenovo cũng đã tích hợp một số tính năng phần mềm thông minh để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng màn hình cuộn. Tiện ích ThinkBook Workspace cho phép người dùng ghim các ứng dụng và cửa sổ ảo ở phần dưới màn hình trong khi ứng dụng chính vẫn hiển thị ở trên cùng. Tính năng Smart Copy giúp lưu trữ lịch sử clipboard có thể tìm kiếm, dễ dàng truy cập khi cần.

Sức mạnh trên Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

Về phần cứng, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable được trang bị CPU Intel Core Ultra 7, RAM LPDDR5x lên đến 32 GB và ổ SSD PCIe 4.0 1TB. Đồ họa Intel Xe2 tích hợp mang lại hiệu suất tốt cho các tác vụ đồ họa nhẹ. Các tính năng khác bao gồm Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, loa 2x2W, micro kép và webcam 5 MP hỗ trợ cảm biến hồng ngoại (IR) cho Windows Hello.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable sẽ lên kệ trong quý này ẢNH: LENOVO

Với những công nghệ tiên tiến này, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable có giá khởi điểm cao, 3.499 USD, khi ra mắt vào quý 1/2025. Sản phẩm có độ dày 19,8 mm và nặng 1,69 kg, có phần cồng kềnh hơn so với các mẫu laptop khác do cơ chế hiển thị cuộn.

Dù còn một số nhược điểm về tính di động, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable vẫn là một cái nhìn thú vị về tương lai của laptop. Thiết kế sáng tạo của Lenovo mở ra khả năng cho các phiên bản trong tương lai có thể khắc phục những hạn chế này và tiếp tục cải tiến công nghệ màn hình cuộn.