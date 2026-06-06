Leonardo DiCaprio cân nhắc việc lập gia đình với bạn gái người mẫu

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2016, Leonardo DiCaprio từng tỏ ra khá hờ hững khi được hỏi về kế hoạch lập gia đình. "Tôi nghĩ nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ xảy ra", nam diễn viên Titanic chia sẻ vào thời điểm đó.

Suy nghĩ về việc lập gia đình đã thay đổi

Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận, quan điểm của ngôi sao 51 tuổi hiện đã có nhiều thay đổi. Nguồn tin cho biết Leonardo DiCaprio vẫn có những băn khoăn nhất định về việc sinh con trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề và biến động. Dù vậy, nam diễn viên từ lâu đã hình dung bản thân sẽ trở thành một người cha vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. "Anh ấy đang ở độ tuổi mà mọi thứ dần trở thành câu chuyện bây giờ hoặc không bao giờ", nguồn tin chia sẻ.

Leonardo DiCaprio được cho là đang nghiêm túc cân nhắc chuyện kết hôn và sinh con sau nhiều năm hẹn hò với người mẫu Vittoria Ceretti Ảnh: Reuters

Theo người này, Leonardo DiCaprio cũng nhận thức được rằng nếu có con, anh muốn được đồng hành cùng các con trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống, kể cả khi các con bước vào tuổi đại học. Bên cạnh đó, mẹ của nam diễn viên là bà Irmelin Indenbirken cũng được cho là một trong những lý do khiến anh suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc xây dựng gia đình. "Mẹ anh ấy rất mong có cháu. Leo cũng muốn thực hiện mong muốn đó cho bà. Tuy nhiên, bà hiện đã ngoài 80 tuổi nên thời gian không còn nhiều", nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, bạn gái của tài tử phim Sói già phố Wall - người mẫu Vittoria Ceretti, được cho là không thúc ép Leonardo DiCaprio về chuyện con cái. Tuy nhiên, cô cũng không giấu mong muốn được xây dựng gia đình và có con với nam diễn viên trong tương lai. "Nếu có một điều cô ấy từng bày tỏ rõ ràng thì đó là mong muốn được có con cùng Leo", nguồn tin tiết lộ.

Mối quan hệ giữa Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti thời gian gần đây tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, cặp đôi được bắt gặp dùng bữa tối tại nhà hàng Beefbar ở thành phố New York (Mỹ) cùng Ruby Maguire - con gái 19 tuổi của nam diễn viên Tobey Maguire, một người bạn thân lâu năm của Leonardo DiCaprio.

Bạn bè cho biết Leonardo DiCaprio rất yêu trẻ em và luôn có sự gắn kết tự nhiên với các em nhỏ Ảnh: AFP

Nguồn tin còn khẳng định việc có con chưa bao giờ là điều khiến Leonardo DiCaprio e ngại. "Leo rất yêu trẻ con và cũng rất giỏi trong việc tương tác với các em nhỏ. Đó không phải là trở ngại của anh ấy", người này nói.

Dù từng nhiều lần gác lại kế hoạch kết hôn và sinh con để tập trung cho cuộc sống cá nhân cũng như sự nghiệp, tài tử 7X được cho là đang có cái nhìn khác về tương lai của mình. "Tuy nhiên, giờ đây anh ấy cảm thấy đã đến lúc phải đưa ra quyết định dứt khoát. Tin vui là Leo dường như đang nghiêng nhiều hơn về khả năng biến điều đó thành hiện thực và có thể là trong tương lai không xa", nguồn tin tiết lộ.