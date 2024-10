Leonardo DiCaprio hạnh phúc bên bạn gái siêu mẫu kém 23 tuổi

Ngôi sao phim Titanic (49 tuổi) thưởng thức tách cà phê trong khi vòng tay ôm người yêu gốc Ý (26 tuổi). Họ đi cùng với mẹ của Leonardo DiCaprio là Irmelin Indenbirken. Bà Irmelin cũng được nhìn thấy xuất hiện trên ban công khi Vittoria quay trở vào nhà.

Cả hai tận hưởng kỳ nghỉ ở Rome ẢNH: DAILY MAIL

Leonardo mặc áo phông trắng, quần kaki đơn giản và đội mũ lưỡi trai màu đen, kết hợp cùng giày thể thao đơn sắc. Vittoria mặc áo phông trắng với quần jean đen cùng tông với giày. Buộc tóc đuôi ngựa, cô né những tia nắng của Địa Trung Hải bằng kính râm tối màu.

Khi ở trên ban công, Leonardo DiCaprio chụp ảnh Vittoria, sau đó cặp đôi vòng tay ôm lấy nhau. Cả hai đang tận hưởng buổi hẹn hò ngắm cảnh, dạo quanh thành phố cùng mẹ và bố dượng David Ward. Irmelin Indenbirken (81 tuổi) gốc Đức, kết hôn với George DiCaprio năm 1964 và ly hôn năm 1975. Họ có với nhau con trai duy nhất là Leonardo DiCaprio. Bà Irmelin hiện chung sống với chồng sau là David Ward.

Leonardo chụp ảnh người yêu kém 23 tuổi ẢNH: DAILY MAIL

Vào mùa hè năm nay, nhiều người thường xuyên phát hiện Vittoria và Leonardo tận hưởng chuyến du ngoạn xa hoa trên du thuyền quanh Địa Trung Hải.

Trong chuyến dừng chân ở Sardinia, Vittoria được phát hiện đeo nhẫn đính hôn, làm dấy lên loạt tin đồn về mối quan hệ của họ.Thỉnh thoảng, Leonardo và Vittoria đi cùng người bạn lâu năm Tobey Maguire. Hai diễn viên có mối quan hệ thân thiết từ những năm 1990.

Leonardo và Vittoria lần đầu hẹn hò vào mùa hè năm ngoái, khi cô vừa tròn 25 tuổi và nhiều lần được phát hiện đi cùng nhau kể từ đó.

Mẹ Leonardo cũng xuất hiện trên ban công ẢNH: DAILY MAIL

Vào tháng 3 năm nay, Leo dự bữa tiệc trước lễ trao giải Oscar với nữ ca sĩ Teyana Taylor, bạn diễn với anh trong bộ phim sắp tới The Battle of Baktan Cross do Paul Thomas Anderson đạo diễn.

Theo TMZ, tại bữa tiệc trước lễ trao giải Oscar, Teyana được nhìn thấy đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Leo, và ngược lại, anh cũng vỗ nhẹ vào mông cô. Tuy nhiên, sau đó anh được phát hiện đi ăn trưa với Vittoria ở Los Angeles.

Tháng 3.2024, Leo và Vittoria được phát hiện đi ăn tối tại Giorgio Baldi, tụ điểm ăn uống của người nổi tiếng ở Santa Monica, California.

Vittoria nghỉ dưỡng cùng gia đình Leonardo DiCaprio ẢNH: DAILY MAIL

Người trong cuộc giải thích với tờ People rằng nhà hàng này là nơi Leo yêu thích trong nhiều năm và anh ấy đã có những buổi tối hẹn hò tuyệt vời với Vittoria.

"Tất nhiên, Vittoria là người Ý, vì vậy cô lo việc đặt tất cả các món ăn ưa thích. Cô ấy rất dễ thương, ngọt ngào và quyến rũ. Leo có vẻ thực sự thích cô ấy", nguồn tin cho biết.

Trước đây, Vittoria kết hôn từ năm 2020 đến năm 2023 với DJ người Ý Matteo Milleri, thành viên của nhóm nhạc Tale of Us đến từ Berlin, Đức.

Nhiều năm trước, cô từng có mối quan hệ ngắn ngủi với người mẫu khi đó được biết đến với tên Natalie Westling, người đã trải qua quá trình chuyển đổi giới tính và hiện có tên là Nathan Westling.

Vittoria được phát hiện vào năm 2012, kể từ đó cô đã tham gia hơn 400 buổi trình diễn thời trang, cũng như xuất hiện 23 lần trên ấn bản quốc tế của tạp chí Vogue.

Vittoria và Leo gặp nhau tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái, nơi bộ phim anh vừa đóng là Killers of The Flower Moon do Martin Scorsese đạo diễn, được công chiếu.

Cả hai lần đầu tiên hẹn hò vào tháng 8.2023, sau một loạt tin đồn cho rằng Leonardo DiCaprio có mối quan hệ với siêu mẫu Gigi Hadid.