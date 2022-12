Leonardo DiCaprio lộ ảnh đi chơi cùng người đẹp kém 25 tuổi

Leonardo DiCaprio gây bàn tán xôn xao khi xuất hiện cùng người đẹp Victoria Lamas tại một nhà hàng ở Hollywood, California (Mỹ) vào đầu tuần qua. Họ cùng dùng bữa tối, giữ khoảng cách khi xuất hiện bên ngoài rồi cùng rời đi trên chiếc xe của tài tử phim Titanic. Những hình ảnh được chụp lại làm dấy lên tin đồn nam diễn viên U.50 đang cặp kè người đẹp 9X. Danh tính của cô gái cũng nhanh chóng được “săn lùng”. Victoria Lamas (23 tuổi) là con gái của tài tử Lorenzo Lamas đồng thời là một diễn viên, người mẫu mới nổi với hơn 25.000 người theo dõi trên Instagram. Người đẹp từng tham gia một vài bộ phim như: The Last Thing the Earth Said, Two Niner, A Virtuous Role…

Mặc dù Leonardo DiCaprio nổi tiếng là người chỉ hẹn hò với những cô gái trẻ nhưng nguồn tin thân cận với nam diễn viên tiết lộ với PageSix rằng anh không có mối quan hệ tình cảm với Victoria Lamas. “Họ cùng tham dự một bữa tối với một nhóm khá đông và không ngồi cạnh nhau. Trong chiếc xe mà cả hai cùng ngồi cũng có sự xuất hiện của một số người khác”, người này cho biết.





Kể từ khi chia tay bạn gái lâu năm Camila Morrone vào tháng 8 vừa qua, tài tử 48 tuổi đang tận hưởng cuộc sống tự do. Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò Victoria Lamas, sao phim Don’t Look Up dính tin đồn có mối quan hệ tình cảm với siêu mẫu đình đám Gigi Hadid. Họ dành thời gian bên nhau tại một bữa tiệc thuộc khuôn khổ New York Fashion Week hồi tháng 9 vừa qua và nhiều lần bị phát hiện đi chơi cùng nhau. Các nguồn tin tiết lộ cả hai đang tìm hiểu nhưng chưa tính đến mối quan hệ nghiêm túc. Ngoài ra, Gigi Hadid được cho là không giống với mẫu bạn gái lý tưởng của Leo khi cô đã 27 tuổi và có một con gái với tình cũ Zayn Malik.

Không chỉ là một trong những tài tử đắt giá bậc nhất Hollywood, Leonardo DiCaprio còn được biết đến là tay “sát gái” có tiếng. Mặc dù giữ kín đời tư song chuyện tình cảm của nam diễn viên sinh năm 1974 luôn bị truyền thông đặt vào “tầm ngắm” và liên tục bị phơi bày trên các mặt báo, trang tin. Sao phim Cáo già phố Wall sở hữu danh sách bạn gái cũ toàn những mỹ nhân nức tiếng: Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Toni Garrn, Nina Agdal, Camila Morrone… Điểm đặc biệt là những mối tình của anh đều kết thúc trước khi những người đẹp này vượt quá 25 tuổi.