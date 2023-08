Lets Charm Fest 2023: Đại nhạc hội đang được chờ đón dịp lễ 2.9 có gì?

Chương trình vào cửa tự do, miễn phí bắp rang bơ, nước ngọt cho tất cả du khách đến tham dự.

Biểu diễn Carnival luôn là phần trình diễn sôi động, đầy màu sắc được đông đảo du khách đón chờ

Khởi động cho đêm đại nhạc hội sẽ là phần trình diễn Carnival đầy sôi động của gần 100 vũ công diễu hành quanh khu vực sự kiện. Các vũ công với trang phục rực rỡ, được thiết kế lấy cảm hứng từ các phân khu tiện ích của Charm Resort Hồ Tràm sẽ biểu diễn hết mình, mang đến không khí sôi động cho lễ hội. Đây cũng là dịp để du khách có thể ghi lại những hình ảnh đáng nhớ khi đến Charm Resort Hồ Tràm.

Sân khấu chuyển động hoành tráng tại Let's Charm Fest 2023

Ngay sau đó, sân khấu Let's Charm Fest rực sáng ánh đèn, chính thức bắt đầu "đại tiệc âm nhạc" bằng màn lighting show cực đặc sắc. Sân khấu Let's Charm Fest 2023 là sân khấu chuyển động đầu tiên và duy nhất tại Hồ Tràm, sử dụng hệ thống đèn LED, ánh sáng laser hiện đại sẽ là chất xúc tác, thăng hoa cảm xúc cho tất cả các nghệ sĩ và khán giả thưởng thức đêm nhạc.

Nam ca sĩ Jack - J97 sẽ là nghệ sĩ khai màn "đại tiệc âm nhạc" Let's Charm Fest 2023





Mở đầu chương trình, nam ca sĩ đầy chất riêng Jack - J97 sẽ mở màn đại nhạc hội bằng những ca khúc làm mưa làm gió trên thị trường như Hồng Nhan, Ngôi sao cô đơn… và bản hit vừa được ra mắt dạo gần đây mang tên Xóa tên anh đi. Ca từ ấn tượng và vũ đạo bắt mắt sẽ là phần mở đầu không thể ấn tượng hơn cho đại tiệc âm nhạc tối 2.9 của Let's Charm Fest.

Sau phần mở màn đầy sôi động của Jack - J97 sẽ là phần trình diễn từ những ca sĩ gạo cội của làng nhạc Việt. Nữ hoàng nhạc Rock Ngọc Ánh sẽ thể hiện các ca khúc ghi dấu trong làng nhạc Việt như Vùng trời bình yên, Sáu mươi năm cuộc đời và Sóng nhớ. Tiếp theo là giọng hát nội lực, cân mọi dàn âm thanh từ nữ ca sĩ Phương Thanh. Lần đầu tiên "chị Chanh" đến Let's Charm Fest 2023, nữ ca sĩ mang đến sự tươi mới khi thể hiện các ca khúc đang được yêu thích trên thị trường như Hạ còn vương nắng, Xuân hạ thu đông… và không thể thiếu bài ca gắn liền với tên tuổi Phương Thanh mang tên Trống vắng. Sau màn bùng nổ của "chị Chanh", sân khấu Let's Charm Fest sẽ chào đón sự xuất hiện của nam ca sĩ Đan Trường, idol của nhiều thế hệ theo dõi nhạc Việt cùng những bài ca đi cùng năm tháng như Cuộc tình trong mưa, Tình khúc vàng hay Tình đơn phương.

Ca sĩ Thanh Duy là gương mặt thân quen tại các sự kiện lớn của Charm Resort Hồ Tràm

Let's Charm Fest 2023 còn có sự xuất hiện của hai ca sĩ trẻ được đông đảo khán giả mong chờ. Tí Nâu Thùy Chi sẽ biểu diễn ca khúc Việt Nam trong tôi là trên sân khấu Let's Charm Fest, ca khúc quá ý nghĩa cho một chương trình đại nhạc hội dịp lễ 2.9. Ngay sau đó, sẽ là màn trình diễn bùng nổ năng lượng cùng Thanh Duy với những ca khúc sôi động và màn vũ đạo đặc sắc, thăng hoa cảm xúc trên sân khấu.

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên đến Let's Charm Fest - Charm Resort Hồ Tràm

Màn xuất hiện đáng mong chờ nhất Let's Charm Fest 2023, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên đến Hồ Tràm và khuấy động sân khấu với bản loạt bản hit sôi động Cô đơn trên sofa, Keep me in love, Vì chính là em. Những màn trình diễn đầy công phu, vũ đạo bắt mắt, âm thanh sống động trên sân khấu chuyển động đầu tiên và duy nhất tại Hồ Tràm, tất cả sẽ tạo nên một đại tiệc âm nhạc hấp dẫn dành cho khán giả. Ngay sau đó, hãy cùng hòa vào không khí sôi động cùng màn DJ đỉnh cao và tận hưởng không khí cuồng nhiệt tại Charm Resort Hồ Tràm.

Quẩy hết mình với DJ Show cực sôi động, hoành tráng

Bên cạnh dàn nghệ sĩ khách mời hàng đầu làng nhạc Việt, Let's Charm Fest chào đón sự xuất hiện của diễn người Ấn Độ Avika Gor - nữ diễn viên chính bộ phim Cô dâu 8 tuổi sẽ đến với Charm Resort Hồ Tràm và giao lưu cùng fan Việt.

"Sự xuất hiện của nữ diễn viên đánh dấu hành trình mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam. Đây cũng là cách Charm Group thể hiện vai trò cầu nối văn hóa, phát triển kinh tế với các quốc gia trên thế giới, khởi đầu hành trình vươn tầm quốc tế của Tập đoàn", đại diện Charm Group chia sẻ.

Let's Charm Fest năm nay còn có tuyến phố ẩm thực đặc sắc, chuỗi thực đơn thiết kế đa dạng hương vị phục vụ du khách. Ngoài ra, chuỗi hoạt động thể thao biển độc đáo với jetski, đua thuyền chuối, hay chiêm ngưỡng thả diều LED ấn tượng, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ dành cho du khách.