Lexar công bố chiến lược lưu trữ AI mới

Tại sự kiện ngày 28.3 ở TP.HCM, Lexar công bố tầm nhìn “AI Storage Core”, xoay quanh ba yếu tố gồm hiệu suất, độ tin cậy và tính linh hoạt. Theo hãng, khi AI dịch chuyển từ môi trường cloud sang các thiết bị như PC AI, phương tiện thông minh hay robot, hệ thống lưu trữ phải xử lý khối lượng dữ liệu lớn và liên tục trong thời gian thực, trong khi các giải pháp truyền thống dần bộc lộ hạn chế về băng thông và độ phản hồi.

Một số thiết bị mới của Lexar ẢNH: KHẢI MINH

Nền tảng lưu trữ mới được thiết kế nhằm cải thiện tốc độ đọc ghi và tối ưu hiệu năng cho các tác vụ AI như xử lý mô hình ngôn ngữ, tạo hình ảnh hoặc phân tích dữ liệu tại chỗ. Lexar cho biết đang tập trung vào việc tối ưu I/O khối nhỏ và cơ chế bộ nhớ đệm để rút ngắn thời gian phản hồi trong các kịch bản sử dụng AI.

Song song với chiến lược AI, hãng giới thiệu ổ SSD Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe tại thị trường Việt Nam, hướng đến game thủ và người làm nội dung. Sản phẩm có tốc độ đọc tối đa 7.400 MB/giây và ghi 6.400 MB/giây, phục vụ nhu cầu tải dữ liệu lớn và giảm thời gian chờ trong các ứng dụng nặng.

Ngoài ra, Lexar cũng công bố các sản phẩm lưu trữ đồng thương hiệu với đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina, dự kiến bán ra trong nửa đầu năm 2026. Theo hãng, Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh về người dùng công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực game và sáng tạo nội dung, kéo theo nhu cầu cao về các giải pháp lưu trữ hiệu suất lớn.