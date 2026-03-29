Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lexar công bố chiến lược lưu trữ AI mới

Khải Minh
29/03/2026 13:54 GMT+7

Chiến lược mới của Lexar tập trung vào lưu trữ phục vụ AI, trong bối cảnh dữ liệu thời gian thực ngày càng tăng.

Tại sự kiện ngày 28.3 ở TP.HCM, Lexar công bố tầm nhìn “AI Storage Core”, xoay quanh ba yếu tố gồm hiệu suất, độ tin cậy và tính linh hoạt. Theo hãng, khi AI dịch chuyển từ môi trường cloud sang các thiết bị như PC AI, phương tiện thông minh hay robot, hệ thống lưu trữ phải xử lý khối lượng dữ liệu lớn và liên tục trong thời gian thực, trong khi các giải pháp truyền thống dần bộc lộ hạn chế về băng thông và độ phản hồi.

Lexar công bố chiến lược lưu trữ AI mới - Ảnh 1.

Một số thiết bị mới của Lexar

ẢNH: KHẢI MINH

Nền tảng lưu trữ mới được thiết kế nhằm cải thiện tốc độ đọc ghi và tối ưu hiệu năng cho các tác vụ AI như xử lý mô hình ngôn ngữ, tạo hình ảnh hoặc phân tích dữ liệu tại chỗ. Lexar cho biết đang tập trung vào việc tối ưu I/O khối nhỏ và cơ chế bộ nhớ đệm để rút ngắn thời gian phản hồi trong các kịch bản sử dụng AI.

Song song với chiến lược AI, hãng giới thiệu ổ SSD Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe tại thị trường Việt Nam, hướng đến game thủ và người làm nội dung. Sản phẩm có tốc độ đọc tối đa 7.400 MB/giây và ghi 6.400 MB/giây, phục vụ nhu cầu tải dữ liệu lớn và giảm thời gian chờ trong các ứng dụng nặng.

Ngoài ra, Lexar cũng công bố các sản phẩm lưu trữ đồng thương hiệu với đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina, dự kiến bán ra trong nửa đầu năm 2026. Theo hãng, Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh về người dùng công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực game và sáng tạo nội dung, kéo theo nhu cầu cao về các giải pháp lưu trữ hiệu suất lớn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận