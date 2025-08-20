Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Lexus Cup 2025: Trải nghiệm đẳng cấp trong từng điểm chạm

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
20/08/2025 08:00 GMT+7

Bước sang năm thứ 10, Lexus Cup 2025 không chỉ là sân chơi của những golfer xuất sắc mà còn là dịp thương hiệu Lexus tri ân khách hàng thân thiết bằng những trải nghiệm kết nối cảm xúc.

Trong 2 ngày 14.8 đến 15.8, 40 khách hàng – những golfer xuất sắc vượt qua vòng loại 2 khu vực Nam - Bắc quy tụ về sân golf Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) để tham dự vòng chung kết Lexus Cup 2025.

Lexus Cup 2025: Trải nghiệm đẳng cấp trong từng điểm chạm- Ảnh 1.

Khai mạc vòng chung kết Lexus Cup 2025

Giải đấu năm nay tiếp tục được chia thành 3 bảng: A (HDC 00-16), B (HDC 17-26), C (HDC 27-36), thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố để tìm ra các giải nhất, nhì, ba mỗi bảng, cùng Best Gross, Ladies' Champion, giải đồng đội, 3 giải kỹ thuật và 2 giải phụ. Giải Hole-In-One năm nay là xe Lexus ES 250 – mẫu sedan sang trọng với cảm giác lái hứng khởi.

Giải còn có sự góp mặt của Trương Chí Quân – golfer chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Anh chia sẻ mối duyên với Lexus từ năm 2019 tại Lexus Challenge, nơi giúp anh mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Năm nay, thay vì thi đấu, Quân đồng hành cùng tham gia Lexus Cup 2025 với vai trò khách mời, giao lưu và truyền cảm hứng cho các golfer.

Lexus Cup là cơ hội để thương hiệu tới từ Nhật Bản khẳng định những giá trị với tinh thần hiếu khách Omotenashi nổi tiếng và thể hiện tôn chỉ hàng đầu của mình: Giúp khách hàng trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc trong từng điểm chạm cao cấp, đúng như thông điệp "Sense the Moment".

Khám phá thêm chủ đề

Lexus Cup 2025 Lexus Cup 2025: Trải nghiệm đẳng cấp trong từng điểm chạm Lexus tri ân khách hàng thân thiết bằng những trải nghiệm kết nối cảm xúc vòng chung kết Lexus Cup 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận