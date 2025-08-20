Lexus Cup 2025: Trải nghiệm đẳng cấp trong từng điểm chạm

Trong 2 ngày 14.8 đến 15.8, 40 khách hàng – những golfer xuất sắc vượt qua vòng loại 2 khu vực Nam - Bắc quy tụ về sân golf Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) để tham dự vòng chung kết Lexus Cup 2025.

Khai mạc vòng chung kết Lexus Cup 2025

Giải đấu năm nay tiếp tục được chia thành 3 bảng: A (HDC 00-16), B (HDC 17-26), C (HDC 27-36), thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố để tìm ra các giải nhất, nhì, ba mỗi bảng, cùng Best Gross, Ladies' Champion, giải đồng đội, 3 giải kỹ thuật và 2 giải phụ. Giải Hole-In-One năm nay là xe Lexus ES 250 – mẫu sedan sang trọng với cảm giác lái hứng khởi.

Giải còn có sự góp mặt của Trương Chí Quân – golfer chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Anh chia sẻ mối duyên với Lexus từ năm 2019 tại Lexus Challenge, nơi giúp anh mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Năm nay, thay vì thi đấu, Quân đồng hành cùng tham gia Lexus Cup 2025 với vai trò khách mời, giao lưu và truyền cảm hứng cho các golfer.

Lexus Cup là cơ hội để thương hiệu tới từ Nhật Bản khẳng định những giá trị với tinh thần hiếu khách Omotenashi nổi tiếng và thể hiện tôn chỉ hàng đầu của mình: Giúp khách hàng trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc trong từng điểm chạm cao cấp, đúng như thông điệp "Sense the Moment".