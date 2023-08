Lexus IS 250 đời 2008 'tân trang' ngoại hình như xe đời mới

Dòng xe sedan có kích thước nhỏ nhất của hãng xe Nhật Bản, Lexus IS 250 cạnh tranh với Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 hay BMW 3-Series. Tuy nhiên, số lượng xe Lexus IS 250 tại Việt Nam không nhiều, chủ yếu sản xuất trong những năm 2007 - 2010. Gần đây, Lexus IS mới phân phối chính hãng nhưng cũng không được khách Việt ưa chuộng.

Ít ai nhận ra đây là một chiếc Lexus IS 250 đã qua sử dụng 15 năm



Xe mới giá quá cao nên nhiều người dùng tìm cách "tân trang" Lexus IS 250 đời cũ để giúp xe trông bắt mắt và hiện đại hơn. Chiếc Lexus IS 250 đời 2008 đề cập trong bài viết này đã được độ lại phần đầu xe theo phong cách xe đời mới, giúp ngoại hình hầm hố và hiện đại hơn.

Cụ thể, phần lưới tản nhiệt hình "con suốt" được áp dụng có kích thước lớn, hốc gió 2 bên cản cũng được mở rộng theo phong cách của Lexus F-Sport hiệu suất cao. Trong khi đó, phần mâm xe nâng cấp lên kích thước 18 inch.

Phần đầu xe "lột xác" trông thể thao, hầm hố hơn Lexus IS 250 nguyên bản đời 2008



Xe cũng được phối màu lại trẻ trung hơn. Các chi tiết bên hông và đuôi xe gần như không thay đổi so với nguyên bản. Dù vậy, sự "lột xác" ở phần đầu xe cũng đủ giúp Lexus IS 250 đã qua sử dụng 15 năm trở nên mới mẻ, dễ nhìn hơn.

Bên trong chiếc Lexus IS 250 đời 2008 vẫn giữ thiết kế nguyên bản, chỉ thay thế cụm màn hình giải trí chạy hệ điều hành Android để phù hợp với công nghệ ngày nay.

Lexus IS 250 sử dụng khối động cơ V6 2.5 lít, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau có công suất 205 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Chiếc sedan của Lexus có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 7,6 giây trước khi cán mốc vận tốc cực đại 230 km/giờ.

Nội thất Lexus IS 250 đời 2008 chỉ thay thế màn hình cảm ứng Andorid phục vụ nhu cầu giải trí



Trên các diễn đàn xe, một số chủ nhân chiếc Lexus IS 250 cho biết xe có lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình từ 7 - 8 lít/100 km khi lăn bánh trên đường trường và 12 - 13 lít/100 km trên đường hỗn hợp, con số này tạm chấp nhận được đối với cỗ máy 2.5 lít V6.

Với những người là tín đồ xe Lexus, có nhu cầu sở hữu chiếc sedan cỡ nhỏ, Lexus IS 250 là lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, việc độ lại ngoại hình như chiếc xe trong bài viết này có thể khiến chủ nhân gặp rắc rối khi đến hạn đăng kiểm.