Lexus IS âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam

Theo đó, truy cập vào danh mục sản phẩm trên website chính thức của Lexus Việt Nam sẽ không còn thấy thông tin về mẫu xe Lexus IS như trước đây. Điều này cho thấy nhiều khả năng mẫu xe sedan này không còn phân phối chính hãng tại thị trường trong nước.



Lexus IS không còn phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam

Định vị cạnh tranh với BMW 3-series và Mercedes-Benz C-Class, Lexus IS nhập khẩu nguyên chiếc trong khi 2 mẫu xe đối thủ lắp ráp trong nước giúp giá bán dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Đây là lý do chính khiến doanh số Lexus IS không đạt như kỳ vọng của hãng xe Nhật Bản, việc bắt gặp mẫu xe này trên đường cũng rất khó.

Lexus IS hiện chưa có bản nâng cấp kể từ khi trình làng thị trường Việt Nam vào năm 2021, chỉ bổ sung thêm phiên bản F Sport vào năm 2022. Xe có giá bán công bố 2,13 - 2,82 tỉ đồng, tùy từng phiên bản. Trong khi đó, cả BMW 3-series và Mercedes-Benz C-Class đều có giá dưới 1,5 tỉ đồng. Định giá bán cao chính là nguyên nhân khiến Lexus IS khó thuyết phục số đông khách hàng tại Việt Nam.

Nội thất "cổ điển" khiến Lexus IS kém hấp dẫn so với các đối thủ cạnh tranh



Lexus IS có giá bán lên tới gần 3 tỉ đồng một phần do mẫu xe này có biến thể hybrid (xe lai xăng - điện), gồm máy xăng 2.5 lít kết hợp với mô-tơ điện sản sinh công suất 220 mã lực, kết hợp với hộp số CVT. Hai phiên bản thấp sử dụng động cơ 2.0 lít tăng áp, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp, tạo ra công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, hệ dẫn động cầu sau là trang bị tiêu chuẩn trên xe.

Không chỉ có giá công bố cao hơn, trang bị tiện nghi trên Lexus IS cũng chưa xứng tầm với mức giá khi chỉ được trang bị đồng hồ tốc độ dạng kim analog truyền thống, màn hình giải trí kích thước chỉ 8 inch, vô-lăng, cần số đều là dạng "cơ". Những chi tiết này rất khó thuyết phục khách hàng nếu họ nhìn qua BMW 3-series hay Mercedes-Benz C-Class.

Không chỉ riêng tại Việt Nam, Lexus IS đã bị "khai tử" tại nhiều thị trường trên thế giới, như Anh quốc vào năm 2020 hay Úc hồi năm 2021. Trang Motor1 cho biết, Lexus IS chỉ bán được 1.101 xe trong 8 tháng đầu năm 2020 tại thị trường châu Âu.