Lexus Thăng Long - Đại lý ủy quyền chính thức của Lexus tại Việt Nam

Không gian hiện đại bên trong showroom được thiết kế theo tiêu chuẩn Lexus toàn cầu

Lexus Thăng Long cũng là một trong những đại lý ô tô hạng sang đầu tiên tại miền Bắc trang bị hệ thống robot sơn sấy tự động IRT PowerCure tân tiến, mang đến cho khách hàng dịch vụ đồng sơn chất lượng, thuận tiện, góp phần lưu giữ vẻ đẹp hoàn mỹ của những chiếc xe sang.

Khu sửa chữa kỹ thuật cao, phục vụ các hạng mục bảo dưỡng và sửa chữa chuyên sâu được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật bậc thầy, thấu hiểu và "bắt bệnh" chính xác từng vấn đề kỹ thuật phức tạp nhất, từ đó tìm ra giải pháp tối ưu cho Khách hàng.

Lexus Thăng Long còn được định vị là showroom trải nghiệm phong cách sống hạng sang, nơi mỗi khách hàng được lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ tận tâm. Qua nhiều giai đoạn biến động của thị trường, Lexus Thăng Long vẫn chiếm trọn niềm tin của gần 10.000 khách hàng, ngày càng phát triển mạnh mẽ, giữ vững vị thế trong phân khúc xe sang suốt một thập kỷ qua và là một trong những showroom Lexus lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.