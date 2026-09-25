Lexus trung tâm Sài Gòn - Hơn một thập kỷ đồng hành cùng khách hàng.

Thị trường ô tô hạng sang tại Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua đã có nhiều bước phát triển đáng chú ý. Trong hành trình đó, sự xuất hiện củaLexus trung tâm Sài Gòn (Lexus Central Saigon) năm 2014 được xem là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu thời điểm thương hiệu xe sang Nhật Bản chính thức hiện diện tại Việt Nam.

Không gian showroom trưng bày xe tại Lexus trung tâm Sài Gòn

Ngày 11.2.2014, Lexus trung tâm Sài Gòn chính thức khai trương và trở thành đại lý chính hãng đầu tiên được Lexus Việt Nam ủy quyền. Đại lý tọa lạc tại số 264 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, với tổng diện tích gần 4.600 m². Không gian được thiết kế theo tiêu chuẩn Lexus toàn cầu, kết hợp phong cách hiện đại, sang trọng với tinh thần hiếu khách đặc trưng của Nhật Bản.

Lexus trung tâm Sài Gòn được đầu tư bởi liên doanh giữa Tập đoàn Toyota Tsusho (Nhật Bản) và Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO).

Từ khi đi vào hoạt động, đại lý liên tục hoàn thiện hệ thống bán hàng, chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi. Khu vực trưng bày xe cùng xưởng dịch vụ kỹ thuật được vận hành theo tiêu chuẩn Lexus, với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo và đánh giá chuyên môn định kỳ.

Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo và đánh giá chuyên môn định kỳ

Đến năm 2026, đại lý tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với Lexus Used Car dành cho xe Lexus đã qua sử dụng chính hãng và Mobile Service - dịch vụ chăm sóc xe lưu động, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng xe.

Bên cạnh đó, Lexus trung tâm Sài Gòn còn đưa các dòng Lexus Hybrid đến gần hơn với khách hàng Việt Nam. Công nghệ Hybrid giúp tối ưu nhiên liệu và giảm lượng khí thải trong quá trình vận hành.

Một điểm nổi bật khác là triết lý phục vụ Omotenashi - tinh thần hiếu khách của Nhật Bản. Từ tiếp đón, tư vấn đến bảo dưỡng và chăm sóc sau bán hàng, các quy trình đều hướng đến sự chu đáo và tinh tế.

Đơn vị hướng đến trải nghiệm sang trọng và tinh tế cho từng khách hàng

Đại lý cũng cung cấp các dịch vụ như giải pháp tài chính Lexus, bảo hiểm, bảo hành, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa chính hãng, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sở hữu xe.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Lexus trung tâm Sài Gòn tiếp tục khẳng định dấu ấn trong hành trình phát triển của Lexus tại Việt Nam, đồng thời không ngừng mở rộng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong phân khúc ô tô hạng sang.