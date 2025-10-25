LG Architect Club - Khi công nghệ và kiến trúc cùng kiến tạo phong cách sống hiện đại

Đối thoại giữa kiến trúc và công nghệ

Vừa qua, sự kiện "Điểm chạm không gian sống: Kiến trúc & Công nghệ" của LG Architect Club - Câu lạc bộ kết nối LG và cộng đồng kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất tại Việt Nam - đã được tổ chức. Tại đây, xu hướng sử dụng các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là các thiết bị điện tử gia dụng để tô điểm cho không gian sống đã cùng được trao đổi.

Các diễn giả chia sẻ tại buổi tọa đàm

Theo KTS Nguyễn Văn Lợi, một trong những thành viên tích cực với nhiều đóng góp CLB, các sản phẩm điện tử gia dụng từ LG có ngôn ngữ thẩm mỹ rõ ràng, kiến trúc sư không cần 'ép' nó vào bố cục, sản phẩm tự hòa mình vào không gian như một phần của thiết kế. Cụ thể, khi cải tạo lại chính căn hộ anh từng thiết kế nhiều năm trước để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và gu thẩm mỹ của gia chủ, các sản phẩm từ LG vẫn tiếp tục phát huy lợi thế từ công năng đến sự đồng bộ thẩm mỹ trong không gian.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khánh (Tech Reviewer) chia sẻ cách tiếp cận ngược: thay vì chờ đợi kiến trúc sư lựa chọn thiết bị, anh thường xác định trước các sản phẩm công nghệ phù hợp lối sống, rồi cùng kiến trúc sư tìm giải pháp tích hợp ngay từ giai đoạn lên bản vẽ. Anh đánh giá cao hệ sinh thái LG ThinQ vì khả năng kết nối liền mạch giữa đa dạng thiết bị, kể cả các thiết bị ngoài hệ sinh thái giúp kiểm soát toàn bộ ngôi nhà thông qua một ứng dụng duy nhất.

Các kiến trúc sư trải nghiệm “bộ sưu tập nội thất công nghệ” từ LG

Bên cạnh đó, những yêu cầu về kỹ thuật khi phối hợp thiết bị công nghệ với bố cục kiến trúc, giải pháp đồng bộ vật liệu và màu sắc cũng được thảo luận. Trong thời đại 4.0, công nghệ không chỉ thông minh, làm cho cuộc sống thông minh mà còn phải hòa hợp với đa dạng thiết kế nội thất.

"Với LG, bộ sưu tập LG Objet chính là câu trả lời. Đây không chỉ là những thiết bị mang đến cuộc sống tiện nghi mà còn là mảnh ghép nội thất, góp phần làm đẹp và hoàn thiện không gian sống", bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Marketing & Truyền thông, LG Electronics Việt Nam chia sẻ.

Đồng hành cùng kiến trúc sư Việt với kho dữ liệu đắt giá

LG Architect Club còn mang đến kho dữ liệu và hình ảnh sản phẩm LG được phát triển riêng cho kiến trúc sư và các nhà thiết kế nội thất. Đây là nguồn tài nguyên chuẩn mực để làm việc chính xác hơn cả về thẩm mỹ lẫn kỹ thuật.

Cụ thể, dữ liệu của sản phẩm thuộc bộ sưu tập LG Objet gồm ảnh chụp ở nhiều góc độ, bản vẽ kỹ thuật, mô hình 3D, và thông tin chi tiết về chất liệu, tông màu, cấu trúc bề mặt… được cung cấp đầy đủ.

Các thiết bị điện tử LG góp phần tô điểm thêm cho không gian căn hộ

Từ đây, KTS và nhà thiết kế nội thất có thể dễ dàng tích hợp sản phẩm vào nhiều phong cách nội thất khác nhau, dựa trên yêu cầu của gia chủ. Kho dữ liệu cũng thường xuyên được cập nhật các thông tin kỹ thuật mới nhất giúp KTS chủ động hơn trong việc bố trí hệ thống kỹ thuật, tránh tình trạng "vẽ đẹp nhưng thi công không khớp", điều vốn là rào cản lớn trong quá trình hiện thực hóa bản vẽ.

Các thiết bị từ LG trở thành điểm nhấn tinh tế trong căn bếp

Việc ra mắt kho dữ liệu dành riêng cho KTS cũng thể hiện định hướng dài hạn của LG: không chỉ truyền cảm hứng, mà còn đồng hành cùng giới sáng tạo ở từng bước trong hành trình thiết kế. Bằng cách kết nối công nghệ với kiến trúc, LG Architect Club đang định hình một cộng đồng nơi thương hiệu và kiến trúc sư cùng hướng tới mục tiêu chung: kiến tạo những không gian sống thông minh và tinh tế hơn. Từ đó, "Life's Good" không chỉ là thông điệp, mà là cam kết đồng hành cùng giới sáng tạo để mỗi công trình trở thành nơi con người sống, cảm nhận và kết nối trọn vẹn.