LG Campus Ambassador mùa 2: Hành trình lan toả cảm hứng và tinh thần sáng tạo

17 tân đại sứ sinh viên tài năng, cùng LG lan tỏa giá trị tích cực

Từ hàng ngàn hồ sơ đăng ký đến vượt qua những vòng thử thách cam go, 17 sinh viên xuất sắc nhất đã được LG lựa chọn cùng thương hiệu lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng. Họ chính là những Đại sứ sinh viên LG 2025 - thế hệ Gen Z trẻ trung, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Khép lại chặng đường đầy dấu ấn, LG đã tổ chức sự kiện vinh danh các tân đại sứ vào đầu tháng 9 vừa qua tại không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG. Trong không gian trẻ trung và đầy sáng tạo, các đại sứ đã có dịp ngồi lại cùng nhau chia sẻ hành trình đã qua - từ những ngày đầu bỡ ngỡ khi tham gia các thử thách đến những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy được.

Những tân đại sứ sinh viên LG mùa 2 trong lễ vinh danh tại Another Saigon by LG

Đức Thịnh - một trong những tân đại sứ LG mùa 2 chia sẻ: ‘Khoảnh khắc biết mình trở thành Đại sứ LG 2025, mình vừa bất ngờ vừa tràn đầy biết ơn vì được trao cơ hội đặc biệt này. Hành trình cùng LG đã mang đến cho mình cơ hội gặp gỡ những người trẻ đầy nhiệt huyết, học hỏi từ các anh chị giàu kinh nghiệm trong ngành và mở rộng góc nhìn của bản thân. Càng đồng hành, mình càng thấu hiểu sâu sắc tinh thần ‘Life’s Good’ - không chỉ là một thông điệp thương hiệu, mà là lời nhắc nhở sống tích cực, dám thử thách giới hạn và lan tỏa năng lượng tốt đẹp đến mọi người xung quanh’.

Một tân Đại sứ LG khác - Hoàng Huy cũng bày tỏ về hành trình của mình: ‘Với mình, hành trình đại sứ không chỉ là một danh hiệu, mà là cơ hội lan tỏa giá trị của sự thấu hiểu thông minh trong trí tuệ nhân tạo - điều mà LG gọi là ‘Affectionate Intelligence’ và cũng là điều mình luôn theo đuổi trong ngành Digital Marketing. Hành trình này là lời nhắc để mình tiếp tục tạo ra những nội dung chạm cảm xúc, kết nối con người và công nghệ bằng sự chân thành.

Trên chặng đường sắp tới của LG Ambassador 2025, mình muốn lan tỏa tinh thần mà LG gửi gắm - ‘See the good. Be the good’. - không chỉ nhìn thấy điều tốt đẹp, mà còn trở thành một phần trong những điều tốt đẹp đó’.

Bà Nguyễn Như Anh đánh giá cao tài năng và kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của các đại sứ sinh viên.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Như Anh, Phụ trách chương trình LG Campus Ambassador 2025 cho biết: ‘Trải qua 2 mùa triển khai, LG Campus Ambassador đã tìm thấy những đại sứ tài năng và nhiệt huyết, cùng LG lan tỏa tinh thần tích cực đến với cộng đồng. Thông qua những hoạt động này, LG hi vọng tạo ra những sân chơi thú vị để kết nối và thấu hiểu thế hệ trẻ, cũng như vun đắp và nuôi dưỡng tài năng cho thế hệ tương lai’.

Chung kết Marketing Challengers 2025 - Đêm vinh danh những ý tưởng đột phá

Khép lại hành trình mùa 2 của LG Campus Ambassador chính là chung kết cuộc thi Marketing Challengers 2025. Không chỉ là đêm vinh danh những đội thi xuất sắc nhất, sự kiện còn là dịp để nhìn lại hành trình rực rỡ của các bạn trẻ đam mê marketing trong suốt hơn 3 tháng qua khi cùng giải bài toán thực tế xoay quanh 'Trí tuệ Nhân tạo Thấu Cảm' (Affectionate Intelligence).

Đêm chung kết năm nay thu hút hơn 300 người tham dự trực tiếp, bao gồm 30 nhà tài trợ, đồng thời thu về hơn 11.000 lượt xem, gần 3,000 lượng hiển thị và tiếp cận đến hơn 2.500 người dùng trên nền tảng livestream.

Màn tranh tài gay cấn của các đội thi trong đêm chung kết.

Với vốn kiến thức vững vàng và tư duy sáng tạo nổi bật, đội KIWI đã xuất sắc vượt qua hơn 450 đối thủ đến từ hơn 120 trường đại học trên toàn quốc, chinh phục hơn 30 chuyên gia trong hội đồng giám khảo để giành ngôi Quán quân Marketing Challengers 2025.

Giải Á quân thuộc về đội Hết lúa chúa lại ban, trong khi đồng Á quân được trao cho hai đội Robo Trái cây và Chăm Pion. Đặc biệt, đội Quốc mẫu hồi cung đã trở thành đội thi được yêu thích nhất trong hạng mục TikTok Challenge năm nay.

Đội thi KIWI - nhà vô địch cuộc thi Marketing Challengers 2025.

Không chỉ là một cuộc thi, Marketing Challengers còn trở thành bệ phóng cho nhiều bạn trẻ yêu marketing bước vào môi trường thực tế, nơi các bạn được thử sức với những đề bài từ các doanh nghiệp, được phản biện cùng chuyên gia, và được thấy ý tưởng của mình trở thành giải pháp mang giá trị thực tiễn.

Thành công của chương trình LG Campus Ambassador 2025 đã một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của LG khi đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam. Thương hiệu không chỉ mong muốn tạo thêm kết nối bền chặt với thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z mà còn khuyến khích, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo để họ tự tin bứt phá, lan tỏa những giá trị tích cực như tinh thần Life’s Good.