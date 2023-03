LG chạm mức doanh thu lịch sử, khẳng định vị thế thương hiệu TV OLED của LG

Thành tích ghi nhận của LG tại CES 2023 với số lượng giải thưởng nói trên có thể nói là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử tham dự Triển lãm điện tử tiêu dùng quốc tế của LG từ trước đến nay. Từ sứ mệnh "Life's Good" đến nỗ lực cải tiến công nghệ lấy người dùng làm trọng tâm, cá nhân hóa trải nghiệm, LG đã có một hành trình rực rỡ, minh chứng qua hàng loạt các giải thưởng lớn và những đánh giá tích cực nhận được từ các kỳ ra mắt sản phẩm mới. Những bộ sưu tập thiết bị với tính ứng dụng cao, thiết kế tinh tế nhưng thời thượng của thương hiệu luôn là ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng trên hành trình nỗ lực nâng cấp chất lượng cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Đón đầu xu hướng tiêu dùng mới với trải nghiệm cá nhân hóa từ LG

Không chỉ mong muốn mang đến những sản phẩm phản ánh hơi thở của thời đại, LG đồng thời cung cấp cho người dùng những giải pháp thể hiện rõ nét phong cách sống cá nhân, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nguồn cảm hứng riêng biệt trong chính ngôi nhà của mình. Điển hình có thể kể đến chính là tủ lạnh LG MoodUP™ - "tân binh" cho phép người dùng thay màu thiết kế với 190.000 tùy chọn màu sắc sang trọng cùng bảng điều khiển cửa trên; hay cách điều hòa LG ARTCOOL™ Gallery tối ưu hóa không gian, tích hợp chức năng trình chiếu nội dung, hiện lên như một tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật. Với ngôn ngữ thiết kế hiện đại đậm tính ứng dụng, LG cũng gây dấu ấn đặc biệt với LG PuriCare™ Aero Furniture - thiết bị lọc không khí hiện diện như một chiếc bàn trang trí nội thất độc đáo. Ngay từ khi giới thiệu đến công chúng, sản phẩm được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới cho không gian sống hiện đại.

Tủ lạnh LG MoodUP™ khơi dậy cảm xúc về dấu ấn cá nhân, biến không gian bếp trở thành góc thể hiện phong cách rất riêng của chủ nhân ngôi nhà

Lấy trải nghiệm của người dùng làm trọng tâm, điều hòa LG ARTCOOL™ Gallery là thiết bị mang đậm tính sáng tạo tiên phong của LG, vượt lên trên mọi chuẩn mực điều hòa

Chính những sáng tạo vượt qua khuôn mẫu đã giúp LG tạo được ấn tượng lớn với giới chuyên môn và giành chiến thắng ở nhiều hạng mục nổi bật từ các đơn vị uy tín như The Wall Street Journal, CNET, WIRED, Good Housekeeping, Tom's Guide... trong khuôn khổ của CES 2023. Tại Việt Nam, trong khuôn khổ sự kiện Tech Awards 2022, các thiết bị gia dụng của LG như điều hòa LG DualCool, máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower cũng xuất sắc được vinh danh lần lượt tại những hạng mục như Thương hiệu Điều hòa xuất sắc 2022, Thương hiệu Máy lọc không khí xuất sắc 2022 và Sản phẩm tôi yêu.

TV LG OLED - Định nghĩa của thiết bị giải trí đẳng cấp suốt thập kỷ qua

Từ xuất phát điểm tiên phong thương mại hóa công nghệ OLED đến hành trình 10 năm nỗ lực sáng tạo và bứt phá công nghệ, LG một lần nữa tự hào khẳng định vị trí hàng đầu của mình. Có thể nói, các sản phẩm TV OLED của LG được vinh danh nhiều năm liền trên các tạp chí uy tín về công nghệ và thiết kế là minh chứng xác đáng nhất, khẳng định chỗ đứng vững chắc của thiết bị và thương hiệu LG OLED.

Công nghệ đề cao tính ứng dụng và mỹ thuật chính là châm ngôn rõ nét của LG khi cho ra đời các thế hệ TV OLED tiên tiến mới nhất

Vậy có thể hình dung thế nào về sức sáng tạo chưa có điểm dừng này của LG? Đó chính là chiếc TV LG SIGNATURE OLED R có thể cuộn lại, mang đến trải nghiệm "ẩn hiện" thú vị; TV OLED Flex với khả năng "ảo thuật" uốn cong màn hình chỉ với một chạm; hay thiết kế trong suốt, phá vỡ mọi giới hạn về khái niệm TV thông thường của LG OLED T. Sinh ra dành cho những người yêu lối sống tối giản, sản phẩm LG SIGNATURE OLED M mang đến cho người dùng trải nghiệm giải trí đỉnh cao với công nghệ Zero Connect, cho phép truyền video và âm thanh không dây, xóa nhòa những ám ảnh thường gặp khi lắp đặt các thiết bị.

Trong năm 2023, các dòng TV OLED thương mại quen thuộc như Z3, G3, C3 hứa hẹn sẽ được nâng cấp cấu hình mạnh mẽ, mang đến độ chính xác màu sắc, độ sáng, mức độ rõ nét đáng kinh ngạc hơn. Có thể nói, chính sự cộng hưởng của thiết kế tinh tế và công nghệ đỉnh cao đã giúp các sản phẩm TV OLED của LG thắng lớn tại CES 2023 ở các hạng mục bình chọn như Top Tech of CES 2023 Awards; CES Editors' Choice Awards 2023; Best Gadgets of CES 2023 – Best TV Innovation; Best and Strangest Tech of CES 2023... Chính những giải thưởng này là sự tôn vinh ý nghĩa nhất cho hành trình 10 năm vàng son đánh dấu cột mốc ra đời TV OLED, sản phẩm đã làm nên thương hiệu và tên tuổi của LG đến thời điểm hiện tại.

Từ không gian đa sắc màu đến thế giới của sự tối giản, TV OLED vẫn hiện diện nổi bật như một tác phẩm nghệ thuật, chiếm trọn mọi ánh nhìn

LG ghi nhận tình hình tăng trưởng vượt bậc trong năm 2022 vừa qua với doanh số cao nhất trong lịch sử kinh doanh của công ty chạm mức 62 tỉ USD, tăng 12,9% so với năm 2021. Thành công này đáng tự hào hơn khi đặt trong bối cảnh thách thức kinh tế diễn ra toàn cầu. Bằng cách không ngừng sáng tạo, LG hứa hẹn mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến mỗi ngày, tái định nghĩa những giá trị sống đích thực của con người trong hiện tại và tương lai.