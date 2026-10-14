LG đưa công nghệ vào không gian học tập cho học sinh Thái Nguyên

Thư viện "Chắp cánh Ước mơ" vừa được khánh thành trong khuôn khổ Chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2026 (LG Ambassador Challenge 2026), với sự phối hợp của LG Electronics Việt Nam, UBND xã Kim Phượng, tổ chức KFHI và Trường THCS Kim Phượng. Từ mong muốn mang đến cho các em một không gian học tập gần gũi, giàu cảm hứng, dự án góp phần đáp ứng nhu cầu đổi mới hoạt động dạy và học tại nhà trường.

Bổ sung công nghệ, đa dạng hóa trải nghiệm học tập

Đánh giá về tầm quan trọng của dự án, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Phượng, chia sẻ cơ sở vật chất từng là hạn chế trong việc tổ chức hoạt động dạy và học. Việc đưa vào vận hành một thư viện khang trang, hiện đại không chỉ góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị của nhà trường mà còn mở ra những cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển cho học sinh.



Không gian thư viện hiện đại sau khi được bổ sung nguồn sách phong phú cùng hệ sinh thái công nghệ của LG

Dự án "Chắp cánh Ước mơ" đã nâng cấp không gian với hệ thống sản phẩm công nghệ từ LG, bao gồm Smart TV LG QNED AI 4K 65 inch, màn hình thông minh LG Smart Monitor, điều hòa không khí LG DUALCOOL Inverter AI và máy tính xách tay LG gram Book AI, cùng với nhiều đầu sách phong phú. Giải pháp này hỗ trợ học sinh tiếp cận phương pháp học tập chủ động, tăng cường kỹ năng số và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tri thức mở.

Phát biểu tại sự kiện, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing LG Electronics Việt Nam, cho biết: "Trong kỷ nguyên số hiện nay, sách là nền tảng tri thức, còn công nghệ sẽ mở ra những cánh cửa để khám phá thế giới. Tôi hy vọng thư viện này sẽ trở thành không gian truyền cảm hứng, giúp các em học sinh rèn luyện thói quen đọc sách cũng như chủ động học tập qua các thiết bị số, từ đó tự tin nuôi dưỡng những ước mơ lớn và vươn xa hơn nữa."

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing LG Electronics Việt Nam, phát biểu về sứ mệnh nâng cao năng lực công nghệ cho thế hệ trẻ

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Kim Phượng, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà khẳng định cam kết quản lý và sử dụng hiệu quả thư viện thông qua việc tích hợp các hoạt động đọc sách, học tập và trải nghiệm, đưa nơi đây trở thành không gian giáo dục thân thiện cho học sinh toàn trường.

Thư viện hứa hẹn trở thành không gian học tập tràn đầy cảm hứng cho các em học sinh

Trong khuôn khổ sự kiện, cuộc thi vẽ tranh "Chắp cánh Ước mơ" do LG phối hợp tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh, với 20 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn trưng bày tại triển lãm. Bên cạnh đó, LG cũng trao tặng 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt, qua đó khuyến khích các em tiếp tục phấn đấu trong học tập.

Ông Song Ikhwan cùng học sinh tham quan không gian triển lãm các tác phẩm trong cuộc thi vẽ tranh “Chắp cánh Ước mơ”

Lan tỏa các sáng kiến giáo dục vì cộng đồng

Thư viện "Chắp cánh Ước mơ" nằm trong khuôn khổ Đại sứ Cộng đồng LG, chương trình toàn cầu thường niên do LG phối hợp cùng Quỹ Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc (Community Chest of Korea) và tổ chức KFHI thực hiện. Chương trình tập trung giải quyết các thách thức cụ thể tại địa phương thông qua những giải pháp thực tế và có giá trị bền vững.

Học sinh Trường THCS Kim Phượng trải nghiệm đọc sách và tìm kiếm thông tin trong thư viện mới khánh thành

Chính thức triển khai tại Việt Nam từ năm 2025, chương trình bám sát các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, trọng tâm là Giáo dục có chất lượng (SDG 4). Bước sang năm thứ hai, LG đẩy mạnh triển khai các sáng kiến hỗ trợ giáo dục, lấy công nghệ làm động lực mở rộng cơ hội học tập cho thế hệ tương lai.

Trước đó, vào tháng 9.2026, dự án Không gian Khám phá Sáng tạo "Mở lối Tương lai" đã được đưa vào hoạt động tại Trường Tiểu học Tân Mai (Đồng Nai), mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ thực hành cho hơn 1.000 học sinh tiểu học. Thông qua các cam kết trách nhiệm xã hội dài hạn, LG Electronics khẳng định tinh thần "Life's Good" và tầm nhìn chiến lược "Better Life for All - Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người", đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.