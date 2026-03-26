LG DUALCOOL AI định nghĩa lại tiêu chuẩn ‘siêu tiết kiệm điện’ cho điều hòa

Nhiều gia đình Việt ngày nay sở hữu điều hòa nhưng không dám để máy chạy lâu vì nỗi lo hóa đơn tiền điện tăng vọt, nhất là khi những ngày nắng nóng đang đến gần. Dù thiết bị có được dán nhãn Inverter hay chỉ số tiết kiệm năng lượng 5 sao, tâm lý e ngại chi phí vẫn ngăn cản người dùng tận hưởng sự thoải mái thực sự.

Thực tế, tâm lý này hoàn toàn có cơ sở. Các dòng điều hòa Inverter phổ thông hiện nay, dù đạt nhãn 5 sao năng lượng, thường chỉ đạt chỉ số CSPF trong khoảng 4.0 - 5.5. CSPF (Cooling Season Performance Factor) là chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa. Tương tự như chỉ số tiêu thụ nhiên liệu (km/lít) trên xe hơi, chỉ số này cho biết 1 kW điện tiêu thụ sẽ tạo ra bao nhiêu hơi lạnh từ điều hòa (đã tính cả các yếu tố thay đổi theo mùa). Giá trị CSPF càng cao thì hiệu suất làm lạnh càng lớn, máy hoạt động càng hiệu quả và tiết kiệm điện. Các mức CSPF từ 6.0 trở lên thường xuất hiện ở những dòng điều hòa có công nghệ tiết kiệm điện nổi bật.

Tính năng tiết kiệm điện là yếu tố tiên quyết trong quyết định mua điều hòa của hầu hết người tiêu dùng

Nhờ tối ưu phần cứng và tích hợp trí tuệ nhân tạo, điều hòa LG DUALCOOL AI đã đạt đến chỉ số CSPF lên tới 7.62. Chỉ số này chính thức xác định lại ranh giới giữa "tiết kiệm" và "siêu tiết kiệm", giúp người dùng hoàn toàn yên tâm tận hưởng không gian mát lạnh mỗi ngày mà không cần bận tâm đến hóa đơn tiền điện.

Phối hợp giữa phần cứng và AI để tối ưu chi phí

Công nghệ cốt lõi bên trong LG DUALCOOL AI là máy nén biến tần kép (Dual Inverter Compressor), giúp cải thiện hiệu suất làm mát vượt trội và giảm mức tiêu thụ điện năng lên đến 70%. Công nghệ này đảm bảo máy nén hoạt động êm ái hơn, kéo dài tuổi thọ và duy trì hiệu suất làm mát ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Về thiết kế, LG DUALCOOL AI là điều hòa tiên phong trên thị trường sở hữu thiết kế cửa gió kép (Dual Vane), giúp luồng khí lạnh lan tỏa lên hoặc xuống trong phạm vi lên đến 22 m và làm lạnh nhanh hơn 23% mà không gây cảm giác gió lùa buốt giá.

Thiết kế cửa gió kép (Dual Vane) trên LG DUALCOOL AI hỗ trợ phân bổ luồng khí lạnh đồng đều trong không gian

Ngoài phần cứng, LG DUALCOOL AI còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm từ LG để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, hạn chế lãng phí năng lượng thông qua các cảm biến thông minh.

Cảm biến phát hiện con người có khả năng phát hiện sự hiện diện của người dùng trong phạm vi 5 m với góc quét lên đến 90 độ theo phương thẳng đứng và 100 độ theo phương ngang để điều chỉnh hướng gió phù hợp. Khi không phát hiện người dùng, điều hòa sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc tự động tắt máy. Cảm biến phát hiện cửa mở đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhiệt độ, tránh được lãng phí năng lượng. Khi cửa sổ hoặc cửa chính mở, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ tiết kiệm điện. Khi cửa đóng, điều hòa sẽ khôi phục lại nhiệt độ cài đặt ban đầu.

Đáng chú ý, người dùng còn có thể chủ động kiểm soát điện năng tiêu thụ với tính năng kW Manager trên ứng dụng thông minh LG ThinQ. Người dùng có thể thiết lập giới hạn điện năng mong muốn, theo dõi lượng điện tiêu thụ theo thời gian thực và kiểm soát hóa đơn tiền điện.

Người dùng có thể theo dõi và kiểm soát điện năng tiêu thụ của LG DUALCOOL AI Air thông qua ứng dụng LG ThinQ

Chăm sóc sức khỏe hô hấp toàn diện

Không chỉ đảm bảo hiệu suất năng lượng, dòng điều hòa LG DUALCOOL AI còn sở hữu những tính năng bảo vệ sức khỏe cho gia đình như màng lọc bụi mịn PM2.5, công nghệ Plasmaster Ionizer++ có thể hỗ trợ tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn. Chế độ tự động làm sạch giúp tự động làm khô bộ trao đổi nhiệt sau khi sử dụng để loại bỏ độ ẩm, ngăn ngừa mùi hôi và sự phát triển của vi khuẩn. Chế độ đóng băng làm sạch giúp vệ sinh bên trong dàn lạnh, rửa trôi bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây ô nhiễm, mang đến bầu không khí trong lành, tươi mới cho không gian sống.

Công nghệ Plasmaster Ionizer++ trên LG DUALCOOL AI có thể tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn

Bên cạnh đó, điều hòa còn tự động duy trì độ ẩm ở mức lý tưởng 60% (phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5687:2024). Nhờ đó, người dùng hạn chế được tình trạng da khô, kích ứng hoặc cảm giác khó chịu.

Chỉ số CSPF 7.62 của LG DUALCOOL AI không chỉ là một con số ấn tượng mà còn tái định nghĩa khái niệm "siêu tiết kiệm điện" trên các dòng điều hòa dân dụng. Đây chính là lựa chọn tối ưu để tận hưởng một mùa hè mát lành, thoải mái, mà không còn bất kỳ trăn trở nào về chi phí điện năng.