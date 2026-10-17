LG Electronics khẳng định vị thế qua loạt giải thưởng danh giá tại Better Choice Awards 2026

Không chỉ tôn vinh các sản phẩm và giải pháp xuất sắc, Better Choice Awards 2026 còn ghi nhận nỗ lực bền bỉ của các thương hiệu mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Tại mùa giải năm nay, LG Electronics đã gặt hái thành công trên ba khía cạnh: sản phẩm, dịch vụ và hoạt động doanh nghiệp.

Dấu ấn từ sản phẩm kiến tạo không gian sống

Một trong những điểm sáng là giải thưởng "Thiết bị nghe nhìn kiến tạo không gian sống" dành cho TV LG OLED evo AI W6, cho thấy xu hướng đưa chiếc TV vượt khỏi vai trò giải trí đơn thuần để trở thành điểm nhấn hài hòa trong không gian sống.

Khoảnh khắc TV LG OLED evo AI W6 được ghi nhận với giải thưởng "Thiết bị nghe nhìn kiến tạo không gian sống" tại Better Choice Awards 2026

Sở hữu thiết kế siêu mỏng chỉ 9,9 mm, LG OLED evo AI W6 có thể lắp sát tường, tạo cảm giác liền mạch cho không gian. Công nghệ Zero Connect truyền tải hình ảnh và âm thanh không dây từ bộ kết nối riêng biệt, giúp hạn chế dây dẫn và tăng tính linh hoạt khi bố trí nội thất.

Bên cạnh ngôn ngữ thiết kế thời thượng, LG OLED evo AI W6 còn khẳng định giá trị vượt trội nhờ công nghệ màn hình OLED evo tái hiện màu sắc sống động, độ tương phản hoàn hảo, kết hợp bộ xử lý AI Alpha 11 tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh. Đặc biệt, với khả năng tự động nhận diện nội dung và môi trường xung quanh, hệ thống AI mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn, tự nhiên mà người dùng không cần thiết lập thủ công.

LG OLED evo AI W6 sở hữu màn hình siêu mỏng và khả năng tái hiện màu sắc với độ tương phản nổi trội

Theo Omdia, LG đã duy trì vị trí số 1 thị trường TV OLED toàn cầu trong 13 năm liên tiếp. Trong tổng số 6,47 triệu TV OLED bán ra trên thế giới, LG đóng góp khoảng 3,22 triệu chiếc, tương đương 49,7% thị phần. Tại Việt Nam, báo cáo từ GfK ghi nhận quy mô thị trường TV OLED tăng trưởng gần 25% về sản lượng và giá trị so với năm 2024. Trong đó, LG tiếp tục áp đảo khi chiếm 62,5% sản lượng và 57,4% giá trị, củng cố vị thế vững chắc của OLED trong phân khúc TV cao cấp tại Việt Nam.

Từ sản phẩm đến trải nghiệm sở hữu toàn diện

Song hành cùng giải thưởng của LG OLED evo AI W6, danh hiệu "Đổi mới trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của năm" ghi nhận cam kết đồng hành cùng khách hàng của LG trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Giải thưởng "Đổi mới trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của năm" dành cho LG OLED evo AI W6 là minh chứng cho cam kết sát cánh cùng người tiêu dùng

Nhằm gia tăng tính chủ động cho người dùng, LG Best Care mang đến ba giải pháp dịch vụ: On-Time Care cho phép người dùng lựa chọn thời gian sửa chữa, bảo dưỡng; Evening Care+ hỗ trợ ngoài giờ hành chính; và Bright Care cung cấp dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng chuyên sâu định kỳ với các thiết bị được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc.

Từ tháng 7.2026, LG đã áp dụng chính sách bảo hành 5 năm toàn diện (gồm: tấm nền, linh kiện và chi phí sửa chữa) cho dòng TV OLED evo AI W6 và G6 tại Việt Nam, khẳng định định hướng chú trọng dịch vụ hậu mãi cho khách hàng.

Ghi nhận đặc biệt với Nation Builders Awards

Bên cạnh các giải thưởng về sản phẩm và dịch vụ, LG Việt Nam đã xuất sắc được xướng tên trong "Top 5 Đối tác FDI đồng hành tiêu biểu của năm" thuộc khuôn khổ giải thưởng Nation Builders Awards.

Đây là sự ghi nhận dành cho một doanh nghiệp đã có chặng đường đồng hành và đầu tư bền vững tại Việt Nam. Từ năm 1995, khi đặt những nền móng đầu tiên tại Hưng Yên, LG đã từng bước mở rộng quy mô sản xuất cùng các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

Danh hiệu "Top 5 Đối tác FDI đồng hành tiêu biểu của năm" ghi nhận chặng đường đồng hành và đầu tư bền vững của LG tại Việt Nam

LG hiện sở hữu ba nhà máy tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng) cùng ba trung tâm R&D tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Quá trình phát triển này góp phần tạo việc làm, thúc đẩy đầu tư công nghệ và phát triển hệ sinh thái công nghiệp địa phương.

Đồng thời, thông qua chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2026, LG Electronics vừa qua đã triển khai dự án Không gian Khám phá Sáng tạo "Mở lối Tương lai" cho hơn 1.000 học sinh Trường TH Tân Mai (Đồng Nai) và Thư viện "Chắp cánh Ước mơ" tại Trường THCS Kim Phượng (Thái Nguyên), hỗ trợ trang thiết bị hiện đại và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho thế hệ trẻ.

Thư viện "Chắp cánh Ước mơ" tại Trường THCS Kim Phượng (Thái Nguyên) sau khi được LG hỗ trợ các thiết bị công nghệ và loạt sách mới

Những dấu ấn tại Better Choice Awards 2026 là minh chứng cho hành trình phát triển của LG tại Việt Nam: Từ các sản phẩm định hình không gian sống và dịch vụ hậu mãi đến những hoạt động đóng góp cho cộng đồng địa phương.

Đối với LG Electronics, từng giải thưởng đã làm nên khoảnh khắc đáng nhớ của thương hiệu tại Better Choice Awards 2026, đồng thời tái khẳng định chiến lược phát triển bền vững cùng cam kết theo đuổi những giá trị dài hạn của LG tại thị trường Việt Nam.