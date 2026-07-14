LG gram AI 2026 tối ưu hóa hiệu suất và chuẩn hóa phong cách làm việc On - The - Move

LG gram AI 2026 - Mỏng nhẹ tinh tế, bứt phá hiệu năng

Vật liệu Aerominum™ siêu nhẹ và đặc quyền tăng tốc hiệu suất mọi lúc mọi nơi nhờ công nghệ DUAL AI

Trọng lượng siêu nhẹ là DNA cốt lõi làm nên tên tuổi của dòng laptop LG gram. Vì thế, để đáp ứng cường độ dịch chuyển của thế hệ số và nâng cấp sự tin cậy cho thiết bị, LG gram AI 2026 được ứng dụng vật liệu hợp kim thế hệ mới Aerominum™. Sự cải tiến này giúp dòng laptop mới nhất của LG giảm thêm 40g trọng lượng so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời tăng khả năng chống trầy xước từ các va chạm và ma sát thường ngày lên tới 135%. Kết hợp với ngôn ngữ thiết kế Aeroplate, LG gram AI 2026 không chỉ giữ được vẻ ngoài mỏng nhẹ đặc trưng mà còn vượt qua các bài kiểm tra độ bền khắt khe.

Không chỉ gọn nhẹ và bền bỉ hơn, LG gram AI 2026 còn hỗ trợ tối ưu hiệu suất công việc đột phá nhờ nền tảng Dual AI. Công nghệ này của LG kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng gram AI xử lý trực tiếp trên thiết bị (On-Device AI) và Copilot+ PC trên nền tảng đám mây, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin, tóm tắt nội dung hay sáng tạo năng suất ngay cả khi không có kết nối Internet. Cơ chế này ngoài góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, đồng thời hỗ trợ bảo mật cho các thông tin cá nhân và tài liệu tối mật.

Vật liệu Aerominum giúp thiết bị giảm thêm 40g trọng lượng so với thế hệ tiền nhiệm

Song song đó, hệ sinh thái kết nối thông minh LG gram Link cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu và mở rộng không gian hiển thị giữa các hệ điều hành iOS, Android, Windows và webOS của LG. Ứng dụng ThinQ trao quyền chủ động cho người dùng với khả năng làm chủ thiết bị từ xa, dễ dàng ra lệnh khóa máy hoặc xóa sạch dữ liệu trong các tình huống thất lạc để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Với những nâng cấp đáng kể trên thế hệ LG gram AI 2026, LG còn phân hóa dải sản phẩm 2026 thành ba dòng máy riêng biệt, "may đo" cho từng phong cách sống hiện đại.

LG gram Pro AI: Hiệu năng bứt phá dành cho giới tinh hoa

Đối với các nhà lãnh đạo thách thức lớn nhất không nằm ở năng lực xử lý mà nằm ở việc tối ưu hóa quỹ thời gian eo hẹp trong guồng quay dịch chuyển liên tục. LG gram Pro AI sở hữu tùy chọn vi xử lý AMD Ryzen™ 7 bên cạnh Intel® Core™ U5, mở rộng sự linh hoạt cho người dùng tùy theo đặc thù công việc, cũng như đủ mạnh mẽ để biến "thời gian chết" trong khi di chuyển thành lợi thế

LG gram Pro AI siêu nhẹ với hiệu năng ổn định, phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển và làm việc linh hoạt

Bên cạnh đó, bộ xử lý (NPU) mạnh mẽ đạt mức 50 TOPS kết hợp cùng bộ nhớ RAM lên đến 32GB LPDDR5X giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu gấp 1.25 lần, cấu hình Pro-grade trên LG gram Pro AI dễ dàng chinh phục các tệp dữ liệu khổng lồ và tối đa hóa năng suất cùng trợ lý AI chuyên sâu.

LG gram AI: Trợ thủ đắc lực, kết nối linh hoạt mọi lúc mọi nơi

Nếu là một chuyên viên thường xuyên đi công tác xa, một nhân sự làm việc tự do hoặc một người luôn cần năng suất và tốc độ hòa hợp trong trạng thái hoàn hảo nhất, LG gram AI chính là thiết bị được "đo ni đóng giày" cho bạn. Phiên bản 14 inch thiết lập chuẩn mực về trọng lượng khi chỉ vỏn vẹn 1.120g – mức nhẹ nhất trong dải sản phẩm hiện tại – nhưng vẫn xuất sắc vượt qua các tiêu chuẩn độ bền khắt khe.

Được thiết kế cho nhịp sống năng động, LG gram AI cân bằng giữa sức mạnh AI và tính di động trong một thiết kế siêu nhẹ

Bên trong sự gọn nhẹ thanh lịch là bộ vi xử lý Intel® Core™ U7 tối tân, cấp nguồn bởi viên pin dung lượng lớn 72Wh cho phép người dùng duy trì trạng thái làm việc 100% năng suất.

LG gram Book AI: Giải pháp thông minh, nâng tầm trải nghiệm

Laptop tích hợp AI là xu hướng tất yếu của thời đại, nhưng giá thành cao thường là rào cản với số đông người dùng phổ thông. LG gram Book AI là giải pháp kinh tế phù hợp với học sinh, sinh viên và các gia đình trẻ nhờ sở hữu hàm lượng công nghệ vượt trội so với chi phí đầu tư. Máy sở hữu không gian hiển thị rộng rãi, phóng khoáng với màn hình lớn 15 inch cùng thiết kế kim loại Titan Black cứng cáp, sang trọng

Điểm nhấn đáng giá nhất trên dòng máy này là kiến trúc mở rộng hiệu năng linh hoạt (Expandable Performance) nhờ trang bị 2 khe cắm ổ cứng SSD độc lập, chạy trên nền vi xử lý Intel® Core™ U5 vô cùng ổn định. Cấu hình linh hoạt này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu trữ lớn cho kho bài giảng, tài liệu nghiên cứu hay thư viện giải trí đa phương tiện của cả nhà.

Lưu trữ không giới hạn với 2 khe SSD độc lập, giúp LG gram Book AI sẵn sàng cho mọi nhu cầu học tập, làm việc và giải trí

Được thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái thông minh độc quyền gồm gram AI, LG gram Link và ThinQ, LG gram Book AI đem đến một điểm khởi đầu lý tưởng để người dùng trẻ tự tin bắt đầu hành trình làm chủ công nghệ tương lai.

Thế hệ laptop LG gram AI 2026 một lần nữa khẳng định tầm nhìn tiên phong vượt qua các giới hạn thông thường của LG. LG đặt kỳ vọng thế hệ LG gram AI 2026 sẽ trở thành "đầu tàu" dẫn dắt người dùng làm chủ sức mạnh của AI, trao quyền cho mỗi cá nhân tự do bứt phá mọi giới hạn hiệu suất của bản thân trong cuộc sống hiện đại.