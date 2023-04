LG ra mắt dòng laptop siêu mỏng nhẹ LG gram 2023

Thế hệ LG gram 2023 gồm phiên bản LG gram Style và đặc biệt là The new LG gram.

Trong đó, LG gram Style mang đến cho người dùng hai lựa chọn màn hình 16 inch và 14 inch đi kèm thiết kế đậm cá tính. LG gram Style được thiết kế vỏ hợp kim Magie giúp đảm bảo độ bền, trọng lượng chỉ 1 kg đặc trưng của dòng LG gram nhưng khác biệt ở lớp phim tạo hiệu ứng màu sắc cầu vồng, biến thiên màu sắc theo góc nhìn và ánh sáng. Ngoài ra, LG còn chú trọng việc đảm bảo tính thẩm mỹ của LG gram Style khi cung cấp touchpad ẩn và hiển thị đèn nền LED dịu nhẹ khi thao tác.

LG gram 2023 là thế hệ laptop siêu mỏng nhẹ mới của LG

LG

LG gram Style sở hữu màn hình OLED với lớp phủ chống phản xạ ánh sáng thấp (AGLR) với tỷ lệ 16:10, tốc độ làm tươi cao (90 Hz/120 Hz), độ bao phủ màu 100% DCI-P3 với màu đen sâu cho hình ảnh rực rỡ, sống động và sắc nét, cùng hệ thống âm thanh được nâng cấp nhờ công nghệ Dolby Atmos đem đến trải nghiệm nghe nhìn ấn tượng.



LG gram Style mang sức mạnh phần cứng đến từ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 13, kết hợp với 16 GB RAM LPDDR5 6000Mhz, cho thời gian phản hồi nhanh, đi kèm viên pin dung lượng 72 Wh và hệ thống tản nhiệt thế hệ mới.

Trong khi đó, The new LG gram là mẫu laptop được thiết kế dành riêng người dùng đang tìm kiếm một sản phẩm tối ưu tuyệt đối cho tính di động. The new LG gram sở hữu trọng lượng siêu nhẹ chỉ 990 gram và mỏng chỉ 10,99 mm, chỉ ngang một chiếc máy tính bảng.

Mặc dù sở hữu thân hình mảnh mai nhất trong dòng gram 2023, The new LG gram vẫn cung cấp sức mạnh xử lý ấn tượng với Intel Core thế hệ thứ 13 và màn hình OLED 15,6 inch với lớp phủ AGLR tần số quét 90 Hz cho chất lượng hiển thị sống động.

Các phiên bản LG gram 2023 (14, 16, 17 inch) đều nhận được những nâng cấp mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được thiết kế nhỏ gọn đặc trưng. LG gram 14 inch với thân hình siêu mỏng, siêu di động và hiệu năng ổn định với Intel Core thế hệ thứ 13 là lựa chọn hàng đầu cho người dùng, trong khi hai phiên bản có kích thước màn hình lớn hơn cho hiệu suất làm việc và giải trí ấn tượng hơn.

LG gram 2023 bổ sung phiên bản sở hữu card đồ họa rời NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB mở rộng khả năng giải trí của người dùng với trọng lượng dưới 1,45 kg và viên pin lớn có thể xem video lên tới 23,5 giờ chỉ trong một lần sạc, phù hợp người dùng có nhu cầu cao về đồ họa, dựng video.

"Chào mừng sự xuất hiện của LG gram Style và The new LG gram hoàn toàn mới giúp dòng LG gram 2023 trở nên đa dạng hơn. Là một thương hiệu hàng đầu trên thị trường laptop siêu nhẹ cùng hiệu suất cao trong thập kỷ qua, LG gram tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu đang thay đổi của người tiêu dùng trên toàn thế giới", ông SEO Young-Jae, Phó chủ tịch cấp cao kiêm người đứng đầu bộ phận kinh doanh CNTT của LG chia sẻ.