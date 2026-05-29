LG tiếp tục nâng chuẩn giải trí tại gia với TV LG OLED evo AI 2026

Huyền thoại TV dán tường siêu mỏng chính thức trở lại

Tâm điểm của dải OLED 2026 là TV LG OLED evo AI W6, mẫu TV đánh dấu sự trở lại của thiết kế dán tường trứ danh trong hình thái mới. Với độ mỏng chỉ khoảng 9,9 mm, W6 được phát triển để gần như tiệp vào bề mặt tường hoặc kính, tạo cảm giác như một "tấm poster" công nghệ trong không gian sống.

Để đạt được độ mỏng này, LG đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống linh kiện, bao gồm cả hệ thống loa, vào bên trong màn hình. Khi treo lên tường, W6 tạo cảm giác phẳng, gọn và liền mạch hơn nhiều. Cách hiện diện này phù hợp với những phòng khách hiện đại và cao cấp, nơi TV không chỉ là trung tâm giải trí mà còn là một phần của bố cục nội thất.

Công nghệ Zero Connect Box tiếp tục hoàn thiện tinh thần đó. Thay vì để dây kết nối xuất hiện phía sau màn hình, TV LG OLED evo AI W6 có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh không dây chất lượng cao lên đến 4K 165 Hz. Ở thế hệ năm nay, Zero Connect Box cũng được tinh chỉnh mỏng gọn và tinh tế hơn, đồng điệu với ngôn ngữ thiết kế "tuyệt mỹ" của W6, giúp phần kết nối hài hòa hơn trong tổng thể không gian. Đây không chỉ là cải tiến về lắp đặt, mà còn là cách LG giải phóng màn hình khỏi các chi tiết kỹ thuật thường làm gián đoạn bố cục nội thất.

Quan trọng hơn, W6 là sản phẩm đầu tiên đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland, xác nhận khả năng truyền tải hình ảnh 4K không dây với chất lượng thị giác tương đương tín hiệu gốc ở các tiêu chí như độ trễ, độ chính xác màu và hiệu suất HDR. Nhờ đó, W6 không chỉ đánh dấu sự trở lại của TV dán tường, mà còn đưa thiết kế này lên một chuẩn cao hơn: mỏng nhất thế giới, không dây đích thực và vẫn giữ trọn sức mạnh hiển thị của OLED.

Dải LG OLED evo AI 2026: Tiếp tục nâng chuẩn chất lượng hiển thị

Bên cạnh W6, LG tiếp tục nâng cấp các dòng TV LG OLED evo AI G6, C6 và B6 với nhiều lựa chọn kích thước từ 48 đến 97 inch, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ điện ảnh, giải trí gia đình, thể thao đến gaming.

Thế hệ năm nay được trang bị Hyper Radiant Color Technology, giúp tăng cường độ sáng, cải thiện khả năng tái tạo màu sắc và tối ưu hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng, đồng thời vẫn giữ các lợi thế đặc trưng của OLED như màu đen sâu, độ tương phản cao và khả năng kiểm soát điểm ảnh chính xác. Khả năng chống phản chiếu cũng được nâng cấp với chứng nhận Reflection Free Premium đầu tiên trên thế giới từ Intertek, đạt độ phản chiếu chỉ 0,3%. Nhờ đó, hình ảnh giữ được độ rõ nét, chiều sâu và chi tiết tốt hơn ngay cả trong phòng khách có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Dải sản phẩm OLED evo AI 2026 được trang bị bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba, với tốc độ xử lý cao hơn 50%, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và khả năng xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước. Nhờ đó, TV có thể tối ưu hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm cá nhân hóa theo thời gian thực, phù hợp với nhiều nội dung từ phim ảnh, thể thao đến gaming. Với gaming, TV LG OLED evo AI 2026 hỗ trợ tần số quét lên đến 165 Hz, Cloud Gaming chất lượng 4K 120 Hz và kết nối tay cầm với độ trễ dưới 2,5 ms, mang đến trải nghiệm mượt mà và phản hồi nhanh hơn cho các nội dung tốc độ cao.

Trên nền tảng webOS, LG tiếp tục mở rộng trải nghiệm AI với Microsoft Copilot và Gemini được tích hợp trực tiếp trên TV, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tìm kiếm nội dung hoặc nhận hỗ trợ ngay trên màn hình tự nhiên hơn. Bên cạnh đó, AI Voice ID có thể nhận diện người dùng bằng giọng nói để cá nhân hóa giao diện trang chủ, đề xuất nội dung theo từng thành viên trong gia đình. AI Concierge hỗ trợ tìm kiếm thông tin liên quan đến nội dung đang xem hoặc chương trình đang diễn ra cùng thời điểm, trong khi AI Chatbot giúp phát hiện lỗi và gợi ý hướng xử lý cho người dùng. Trong mùa thể thao lớn như World Cup, TV LG cũng có thể hỗ trợ theo dõi lịch thi đấu, đặt lịch xem trận, cập nhật tỉ số và đề xuất các nội dung thể thao liên quan dựa trên thói quen sử dụng.

Tại Việt Nam, thị trường TV năm 2025 ghi nhận khoảng 2,2 triệu chiếc bán ra với tổng giá trị gần 24.000 tỉ đồng. Trong bối cảnh thị trường chung giảm nhẹ, OLED là phân khúc tăng trưởng duy nhất với mức tăng 26,7% về sản lượng.

Với thế hệ TV LG OLED evo AI 2026, LG không chỉ nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia cho người dùng mà còn khẳng định cho cam kết đồng hành với ngành công nghiệp TV. Đây là một "di sản", một hành trình mà LG đã, đang và sẽ tiếp tục kiên định dẫn dắt trong tương lai.