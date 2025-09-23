LG Việt Nam: Nâng tầm cuộc sống thông minh và tiện nghi tiếp tục là trọng tâm

Ông Song Ikhwan - Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing LG Electronics Việt Nam - ẢNH: DNCC

Chia sẻ những dấu mốc đã đạt được và định hướng tương lai của hãng tại thị trường Việt Nam, ông Song Ikhwan - Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing LG Electronics Việt Nam đã có buổi trò chuyện cùng báo chí.

Nhìn lại hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam, theo ông đâu là những dấu ấn đáng tự hào mà hãng đã đạt được?

2025 là một cột mốc vô cùng đặc biệt, đánh dấu hành trình 30 năm LG đồng hành và phát triển cùng Việt Nam. Từ nhà máy đầu tiên tại Hưng Yên vào năm 1995, đến nay chúng tôi đã không ngừng mở rộng quy mô với 3 nhà máy hiện đại tại Hải Phòng, 3 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) đặt tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Sự gắn bó của người dùng Việt cũng là minh chứng rõ nét cho hành trình của hãng tại Việt Nam. Các sản phẩm của chúng tôi không chỉ được đón nhận tích cực mà đã trở thành một phần không thể thiếu của hàng triệu gia đình Việt.

Ba thập kỷ LG đồng hành, chăm sóc cuộc sống của người Việt ẢNH: DNCC

Một điều đáng tự hào nữa, suốt 30 năm qua, chúng tôi đã triển khai được nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Từ 15 năm đồng hành cùng chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia', đến các dự án như 'Ngôi làng Hy vọng' tại Hòa Bình, 'Lan tỏa điều tử tế', hay gần đây là chương trình 'LG Ambassador Challenge 2025' nhằm tìm kiếm các sáng kiến cộng đồng bền vững.

Mỗi hoạt động đều phản ánh cam kết lâu dài của hãng vào việc đóng góp cho sự phát triển xã hội và cộng đồng.

Theo ông, yếu tố nào đã tạo nên thành công trong suốt ba thập kỷ qua?

Chất lượng sản phẩm chính là yếu tố tiên quyết để hãng chinh phục người dùng tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm không chỉ giàu hàm lượng công nghệ, bền bỉ mà còn được nghiên cứu để đáp ứng đúng nhu cầu của hàng triệu gia đình Việt Nam.

Bên cạnh đó, triết lý hoạt động của hãng là luôn lấy người dùng làm trọng tâm trong mọi hoạt động từ nghiên cứu phát triển sản phẩm đến cải tiến công nghệ.

Để thực sự thấu hiểu người dùng, trong 3 năm qua, chúng tôi đã triển khai hơn 3.000 chuyến thăm đến nhà các khách hàng của hãng để tìm hiểu thói quen, những kỳ vọng mà họ mong muốn.

Đây là những dữ liệu hữu ích, giúp chúng tôi cải tiến công nghệ và tối ưu trải nghiệm sản phẩm đúng với nhu cầu thực tế của người dùng tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở đó, hoạt động khảo sát này còn được triển khai tại các cửa hàng và trung tâm thương mại - nơi người tiêu dùng tương tác trực tiếp với sản phẩm. Chính sự liên tục lắng nghe này đã giúp hãng được yêu thích và tin cậy tại Việt Nam.

Điều gì làm ông ấn tượng nhất về con người Việt Nam?

Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc khi làm việc tại Việt Nam chính là thế hệ trẻ. Họ sở hữu tinh thần cầu tiến, tài năng và khát khao vươn lên mạnh mẽ.

Tôi tin rằng, nguồn nhân lực trẻ là một trong những tiềm năng phát triển lớn của Việt Nam.

Hãng luôn nỗ lực để có thể gắn kết sâu sắc hơn nữa với thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z thông qua nhiều sáng kiến như chương trình Đại sứ Sinh viên - LG Campus Ambassador, ra mắt không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG,…

Chúng tôi cũng xây dựng một môi trường làm việc mở - nơi thế hệ trẻ có thể phát triển tư duy, thử sức với những ý tưởng lớn trong một môi trường đầy cạnh tranh. Hãng luôn chào đón thế hệ trẻ gia nhập và cùng chúng tôi kiến tạo tương lai cũng như lan tỏa thông điệp 'Life's Good'.

Hãng sẽ theo đuổi những chiến lược nào trong giai đoạn tiếp theo?

Song hành cùng triết lý 'lấy khách hàng làm trọng tâm', chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các các giải pháp công nghệ tích hợp Trí tuệ Nhân tạo Thấu cảm nhằm nâng cao trải nghiệm sống toàn diện - tiện nghi, thông minh, giàu cảm xúc và mang tính cá nhân hóa cao.

Năm qua, chúng tôi đã ra mắt những sản phẩm tủ lạnh được sản xuất tại thị trường Việt Nam, được may đo riêng theo nhu cầu của người dùng Việt với ngăn mát được mở rộng. Trí tuệ nhân tạo thấu cảm cũng được tích hợp sâu trên thế hệ điều hòa LG DualCool Inverter AI Air và dải sản phẩm TV 2025.

Các sản phẩm của LG sẽ được tích hợp Trí tuệ nhân tạo thấu cảm ẢNH: DNCC

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với những thiết bị phù hợp với nhu cầu người dùng. Trong từng danh mục, các sản phẩm cũng đa dạng hơn để tiếp cận với nhiều người dùng hơn.

Việt Nam vẫn đang là một trong những trung tâm sản xuất chiến lược của hãng tại thị trường châu Á nói riêng và toàn cầu nói chung. Hãng vẫn đang mở rộng đầu tư tại Khu sản xuất phức hợp tại Hải Phòng với tổng vốn đầu tư ước đạt là 1,5 tỉ USD vào năm 2028.

Chúng tôi đang sản xuất máy giặt, tủ lạnh, máy hút bụi và hệ thống thông tin giải trí trên xe hơi (IVI). Những sản phẩm này được phân phối cả trong nước lẫn các thị trường toàn cầu, đặc biệt tập trung vào châu Á. Một dây chuyền sản xuất lò nướng mới cũng đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Với những nỗ lực không ngừng, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ hơn - bằng những sáng kiến thiết thực, bền vững và mang lại giá trị thật cho cộng đồng.