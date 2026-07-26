LHP Venice đặt cược vào dòng phim độc lập giữa bão khủng hoảng

Giám đốc LHP Venice Alberto Barbera khẳng định điện ảnh vẫn giữ vững sức hút mạnh mẽ Ảnh: Reuters

Điện ảnh độc lập lên ngôi tại LHP Venice

LHP Venice năm nay chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi các nhà tổ chức vừa công bố danh sách tác phẩm tham dự. Trái với sự đổ bộ rầm rộ của các siêu phẩm thương mại từ Hollywood như lệ thường, sự kiện điện ảnh lâu đời nhất thế giới lần này ưu tiên chọn lọc các tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của những đạo diễn tài năng.

Theo Reuters, động thái lùi một bước của các ông lớn Hollywood tại LHP Venice, tương tự như những gì diễn ra ở LHP Cannes hồi tháng 5 vừa qua, không làm giảm đi sức hút vốn có của sự kiện. Thảm đỏ Venice từ ngày 2 - 12.9 tới đây vẫn hứa hẹn bùng nổ với sự xuất hiện của dàn sao hạng A quen thuộc như George Clooney, Robert Pattinson, John Malkovich, Penélope Cruz hay Rooney Mara. Đáng chú ý, hai anh em Liam và Noel Gallagher cũng sẽ mang chất rock góc cạnh đến Ý nhân dịp ra mắt bộ phim tài liệu về nhóm nhạc huyền thoại Oasis.

Sự kiện năm nay quy tụ hàng loạt tên tuổi đạo diễn lừng lẫy tham gia tranh giải Sư tử vàng. Những cái tên như Martin McDonagh, Florian Zeller, Danny Boyle, Werner Herzog hay Hirokazu Kore-eda chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc đua nghệ thuật gay cấn.

Ban tổ chức cho biết họ đã nhận được kỷ lục 4.500 tác phẩm gửi về tham dự. Ông Alberto Barbera, Giám đốc LHP Venice, khẳng định con số này là minh chứng cho thấy sức sống bền bỉ của điện ảnh: "Tôi tin rằng không một hình thức nghệ thuật nào có thể thực hiện chức năng thẩm mỹ, văn hóa và xã hội mạnh mẽ như điện ảnh".

Nhìn lại vài năm trước, các hãng phim lớn ở Mỹ cùng những nền tảng phát trực tuyến như Netflix từng liên tục vung tiền chiếm sóng tại các LHP châu Âu. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác. Ngân sách bị siết chặt, tiến độ sản xuất ngưng trệ khiến việc này giảm hẳn. Một số chuyên gia chia sẻ trên Reuters rằng giới làm phim Mỹ cũng e ngại "cơn mưa" lời chê, bài học đau đớn từ thất bại của phần tiếp theo bộ phim Joker ngay tại Venice năm 2024 vẫn còn đó.

Bỏ qua những dè dặt của Hollywood, đạo diễn người Ireland Martin McDonagh lại tỏ ra đầy tự tin. Sau thành công của Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ông trở lại Venice với Wild Horse Nine - một tác phẩm hài đen quy tụ dàn diễn viên thực lực như John Malkovich, Sam Rockwell hay Steve Buscemi.

Bên cạnh đó, điểm nhấn của LHP năm nay còn nằm ở Ink, bộ phim mở màn của đạo diễn Danny Boyle với Guy Pearce trong vai trùm truyền thông Rupert Murdoch, hay bộ phim giật gân Bunker của Florian Zeller có sự góp mặt của vợ chồng Penélope Cruz - Javier Bardem.

Hạng mục tranh giải chính năm nay cũng ghi nhận sự góp mặt của nữ đạo diễn May El-Toukhy với tác phẩm tâm lý Woman Unknown. Trong khi đó, dòng phim tài liệu hứa hẹn gây sốt với Don't Look Back in Anger kể về tour diễn tái hợp năm 2025 của anh em nhà Gallagher, hay dự án kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ của Alex Gibney xoay quanh tỉ phú Elon Musk. Đáng chú ý, bộ phim tài liệu Be Brave về nhà sáng lập thương hiệu thời trang Diesel lại được thực hiện gần như hoàn toàn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ghế Chủ tịch Ban giám khảo LHP Venice 2026 được giao cho nữ đạo diễn, diễn viên Maggie Gyllenhaal. Sự kiện năm nay cũng tôn vinh nữ minh tinh kỳ cựu Ellen Burstyn và tài tử George Clooney với giải thưởng Sư tử vàng 'Thành tựu trọn đời'.