Libya hoang tàn vì trận lũ kinh hoàng

Theo Reuters, Derna gần như bị xóa sổ khi đường phố ngập trong bùn sâu, cây cối bật gốc nằm ngổn ngang và hàng trăm ô tô bị hư hỏng, nhiều chiếc bị lật nghiêng trên đường cùng nhiều tòa nhà cao tầng đổ sập khi các gia đình đang ngủ bên trong.



Cư dân ở Derna vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân mất tích. Nhiều xác người được tìm thấy trên các bãi biển, trong khi nhiều người cho biết một số thi thể của người lạ đã bị nước cuốn vào nhà họ. Việc tìm kiếm và xác định danh tính những người gặp nạn trở nên cực kỳ phức tạp do rạn nứt chính trị sâu sắc ở đất nước 7 triệu dân và chiến tranh liên miên kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011.

Con đường ven biển bị nhấn chìm trong trận lũ ở Derna ngày 13.9 MAXAR/REUTERS

Các số liệu về số người thiệt mạng vẫn chưa rõ ràng, bởi các phe phái chính trị đưa ra các thông tin hoàn toàn khác nhau, song điểm chung là tất cả đều lên tới hàng nghìn người.

Trong khi các quan chức chính phủ được công nhận ở thủ đô Tripoli ghi nhận 3.840 người chết ở Derna, phe đối lập ở miền đông ước tính cho đến nay hơn 5.300 người đã mất mạng và dự báo con số này có thể sẽ tăng đáng kể, thậm chí có thể tăng gấp đôi.

Thành phố đổ nát, 10.000 người có thể mất tích sau lũ lụt ở Libya

Derna dưới quyền kiểm soát của phe quân sự miền đông. Theo ông Abdulmenam al-Ghaithi - người đứng đầu Derna do chính quyền miền đông bổ nhiệm, ngoài thương vong cao, số người mất tích được cho là có thể lên tới 20.000 người. Trả lời phỏng vấn Hãng tin Al Jazeera, quan chức này kêu gọi sự hỗ trợ từ bên ngoài, bao gồm những túi đựng thi thể để đảm bảo vệ sinh, trong bối cảnh các lực lượng cứu hộ lo ngại một lượng lớn xác chết chìm trong nước có thể làm bùng phát một đợt dịch bệnh mới.

Tờ The New York Times dẫn thông tin từ Tổ chức Di cư quốc tế cho biết ít nhất 30.000 người ở Derna đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Ông Basheer Omar, phát ngôn viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ở Libya, cho hay các nhân viên y tế cấp cứu rất khó tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng bởi giao thông gián đoạn và các đường dây liên lạc đã bị cắt đứt do bão lũ.

Thủ tướng Libya Abdulhamid al-Dbeibah gọi lũ lụt lần này là một thảm họa chưa từng có. Trước tình cảnh trên, viện trợ từ Ai Cập, Tunisia, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đang được gấp rút chuyển đến quốc gia Bắc Phi.