Lịch âm hôm nay 18.9: Mùng 8 tháng 8

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 261. Theo lịch âm hôm nay 18.9 là mùng 8 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Ất Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 18.9 là mùng 8 tháng 8, ngày Ất Mùi ẢNH: AI

Người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 12 người Việt đón tiết Bạch lộ, tiết khí thứ 15 trong 24 tiết khí của năm. Tiết Bạch lộ chính thức bắt đầu vào ngày 7.9 và kết thúc vào ngày 23.9, khi tiết Thu phân tiếp nối.



Ngày 18.9 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Theo Timeanddate.com, hôm nay 18.9 là ngày Quốc tế bình đẳng về tiền lương (International Equal Pay Day). Ngày này được Liên Hiệp Quốc tổ chức hằng năm, thể hiện những nỗ lực lâu dài hướng tới việc đạt được mức lương bình đẳng cho nam và nữ hay người người khuyết tật với những công việc có giá trị tương đương.

Ngày này tiếp tục khẳng định cam kết của Liên Hiệp Quốc đối với nhân quyền và chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử, bao gồm cả phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái.

Hôm nay cũng là ngày Tre thế giới (World Bamboo Day), theo chuyên trang nationaldaycalendar.com. Hằng năm, vào ngày 18.9, ngày Tre thế giới được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về loài cây này. Ngày này cũng ghi nhận tầm quan trọng của tre trên phạm vi toàn cầu.

Hôm nay 18.9 cũng là ngày Tre thế giới (World Bamboo Day) ẢNH: THANH TÙNG

Tre là một cây khổng lồ, cứng và rỗng ruột. Nó cũng là loài thực vật trên cạn phát triển nhanh nhất thế giới. Một số loài tre có thể phát triển đến khoảng 90 cm trong vòng 24 giờ. Điều này có nghĩa là nó phát triển khoảng khoảng 2,5 cm cứ sau 40 phút. Chỉ có tảo bẹ khổng lồ là phát triển nhanh hơn.

Ở Mỹ, ngày 18.9 là ngày lễ vui vẻ, ngày bánh rice krispie. Ngày lễ không chính thức dành riêng cho món bánh ngọt dẻo thơm ngon, dễ làm và không cần nướng này.

Người ta cho rằng món ăn này được phát minh tại công ty Kellogg vào cuối những năm 1930, được làm từ ngũ cốc rice krispie và kẹo dẻo tan chảy, mặc dù đôi khi kẹo dẻo có thể được thay thế bằng caramel hoặc siro làm chất kết dính.