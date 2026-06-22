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Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay ngày Thiên Thương, dân gian quan niệm 'cầu tài được tài'

Cao An Biên
Cao An Biên
Theo lịch âm hôm nay 22.6 là ngày Thiên Thương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp 'cầu tài được tài'. Dương lịch là ngày gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 171. Theo lịch âm hôm nay 22.6 là ngày 8 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay ngày Thiên Thương, dân gian quan niệm 'cầu tài được tài' - Ảnh 1.

Theo lịch âm hôm nay 22.6 là ngày Thiên Thương, dân gian quan niệm là ngày may mắn

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Thương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài, mọi việc đều thuận lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 2 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Ngày 22.6 có gì đặc biệt?

Hôm qua 21.6 là Ngày của cha trùng với 2 ngày đặc biệt được quan tâm ở Việt Nam là kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026) và ngày Hạ chí 2026.

Hôm nay 22.6 không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm khi là ngày Rừng mưa nhiệt đới thế giới (World Rainforest Day).

Theo nationaldaycalendar.com, ngày này được tổ chức hằng năm vào 22.6 nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của rừng nhiệt đới đối với môi trường và khí hậu toàn cầu.

Ngày Rừng mưa nhiệt đới thế giới đầu tiên được tổ chức vào ngày 22.6.2017. Ngày này được tạo ra bởi sự hợp tác của các nhóm gọi là Rainforest Partnership. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Austin, Texas (Mỹ) chuyên bảo vệ và phục hồi các khu rừng mưa nhiệt đới thông qua các dự án cộng đồng ở Amazon.

Lịch âm hôm nay ngày Thiên Thương, dân gian quan niệm 'cầu tài được tài' - Ảnh 2.

Ngày 22.6 cũng được ghi nhận là ngày Nụ hôn (National Kissing Day) tại một số quốc gia ở phương Tây

Ngày 22.6 cũng được ghi nhận là ngày Nụ hôn (National Kissing Day) tại một số quốc gia ở phương Tây. Ngày khuyến khích mọi người trao nhau một nụ hôn.

Ngày lễ thú vị này nhấn mạnh niềm vui và lợi ích sức khỏe của nụ hôn, từ giảm căng thẳng đến tăng cường hệ miễn dịch. Hãy thể hiện tình cảm với những người thân yêu, khám phá những mối quan hệ mới, hoặc đơn giản là trân trọng sức mạnh của một nụ hôn.

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