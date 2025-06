Lịch cúp điện ở Cần Thơ, Vĩnh Long ngày 19.6

Cúp điện ở tỉnh Vĩnh Long

- Cúp điện từ 7 giờ 30 - 16 giờ 30, từ vòng xoay Tân Hạnh đến vòng xoay Trường An thuộc các ấp: Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, xã Tân Hạnh, H.Long Hồ; một phần khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, P.Trường An; khóm Tân Quới Đông, Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long.

- Từ 8 giờ 30 - 10 giờ, các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tân Qui 2A, một phần thuộc ấp Tích Khánh, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn.

- Từ 10 giờ 30 - 12 giờ, các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tân Qui 3A, một phần thuộc ấp Tích Khánh, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn.

- Từ 13 giờ 15 - 14 giờ 45, các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tân Qui 6A, một phần thuộc ấp Tích Khánh, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn.

- Từ 15 giờ - 16 giờ 30, các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tân Qui 7, một phần thuộc ấp Tích Khánh, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn.

- Từ 6 giờ 30 – 16 giờ 30, một phần ấp 4, xã Phú Lộc, H.Tam Bình.

- Từ 7 giờ - 16 giờ 30, các hộ sử dụng điện trên đường dây trung thế nhánh rẽ Hóa Thành C, thuộc ấp Hóa Thành 1, Hóa Thành 2, Đông Hưng 1, xã Đông Thành, TX.Bình Minh.

- Từ 7 giờ - 16 giờ 30, các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hoá Thành A, thuộc ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành, TX.Bình Minh.

- Từ 7 giờ - 16 giờ 30, các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Thịnh 7A, trạm Phú Thịnh 8, trạm Phú Thịnh 9, nằm hai bên đường tỉnh 908 đoạn từ cầu Cái Tàu Sóc Tro đến cầu Bu Kê 2 thuộc một phần ấp Phú Bình, xã Phú Thịnh, H.Tam Bình.

- Từ 8 giờ 30 - 9 giờ 20, các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Phú Thịnh 1, thuộc ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, H.Tam Bình.

- Từ 7 giờ - 16 giờ 30, một phần ấp Tân Qui, Tân Hậu, xã Tân Bình, xã Tân Lược, xã Tân An Thạnh, H.Bình Tân.

Lịch cúp điện ở TP.Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long ngày 19.6 Ảnh: TN

TP.Cần Thơ

- Từ 8 - 12 giờ, một phần đường Ba Tháng Hai từ trạm 110kV đi đến hẻm 43, đến cổng C ĐHCT, từ đường Trần Văn Hoài đi đến đường Mạc Thiên Tích rẽ phải vào đến cua quẹo.

- Từ 8 - 10 giờ, mất điện một phần khu vực 5, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn.

- Từ 13 - 16 giờ, mất điện một phần khu vực Thới Trinh, P.Phước Thới, Q.Ô Môn.

- Từ 8 - 11 giờ, công ty cổ phần LT TP.HCM, P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt. Từ 8 - 9 giờ, P.Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt.

- Từ 9 giờ 30 - 10 giờ 30, Trường THPT Thuận Hưng, P.Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt.

- Từ 11 - 12 giờ, cơ sở sản xuất bánh tráng Minh Thuận, P.Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt.

- Từ 13 - 16 giờ, công ty TNHH thương mại Quốc Trấn, P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt.

- Từ 14 - 15 giờ, DNTN Nguyễn Tuấn, P.Trung Nhứt, Q.Thốt Nốt.

- Từ 7 giờ 30 - 13 giờ, hẻm 19, hẻm 38, hẻm 68, hẻm 54, đường Lê Hồng Phong; một phần trục chính đường Lê Hồng Phong, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy.

- Từ 8 - 11 giờ, một phần tổ 6 khu vực Bình Yên A, P.Long Hòa; đường Lộ Công Binh; một phần đường Hồ Trung Thành, P.Trà An, Q.Bình Thủy.

- Từ 13 - 16 giờ, hẻm 3 khu vực 4 đường Lê Hồng Phong; một phần khu vực 5, khu vực 3 đường Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy.

- Từ 8 - 16 giờ 45, một phần ấp H2, xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh.

- Từ 8 - 17 giờ, một phần ấp Nhơn Hưng; Nhơn Hưng A, xã Nhơn Nghĩa, H.Phong Điền.

- Từ 8 - 10 giờ, một phần ấp Thới Thanh A, xã Trường Xuân B, H.Thới Lai.

- Từ 8 - 16 giờ, mất điện một phần xã Thới Hưng, H.Cờ Đỏ.