Lịch đấu billiards 3 băng hôm nay (28.7): Xem Bao Phương Vinh đánh bán kết ở đâu?

Sau vòng bảng đầy căng thẳng, đội Asia A đã giành quyền góp mặt ở bán kết giải billiards WCBS Championship 2024 với vị trí thứ 3. Trong đó, Bao Phương Vinh đã góp công không nhỏ, khi anh giành đến 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại ở nội dung carom 3 băng dành cho nam. Cơ thủ Việt Nam thắng Ryuji Umeda (Nhật Bản, đội Asia B), Javier Vera (Mexico, đội Americas), Ruben Legazpi (Tây Ban Nha, đội Europe B) và để thua trước Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển, đội Europe A), Sameh Sidhom (Ai Cập, đội Africa & Rest of the world).

Theo ấn định trước đó, đội hạng 3 sẽ chạm trán với đội hạng 2 của vòng bảng. Như vậy, đội Asia A (hạng 3) gặp đội Asia B (hạng 2). Tại nội dung carom 3 băng dành cho nam, Bao Phương Vinh sẽ có màn tái đấu với Ryuji Umeda (Nhật Bản, đội Asia B).

Bao Phương Vinh (bìa trái) từng chạm trán Ryuji Umeda (bìa phải) ở vòng bảng WCBS

Trận bán kết nội dung carom 3 băng dành cho nam giữa Bao Phương Vinh và Ryuji Umeda diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay (28.7, giờ Việt Nam). Cuộc chạm trán này được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube WCBSbilliards (link: https://www.youtube.com/@wcbsbilliards6125/streams).

Cả Phương Vinh và Umeda đều từng vô địch giải đấu danh giá nhất của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) là World Championship. Ryuuji Umeda lên ngôi vào năm 2007, trong khi Bao Phương Vinh đăng quang vào năm 2023. Ở vòng bảng giải WCBS Championship 2024 hôm 25.7, hai cơ thủ này từng chạm trán với nhau. Khi đó, cơ thủ Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 40-19 trước nhà cựu vô địch thế giới người Nhật Bản.

Ryuji Umeda từng vô địch thế giới vào năm 2007 WCBS

Trận bán kết 1 nội dung carom 3 băng dành cho nam là màn so tài giữa Ruben Legazpi (đội Europe B) và Sameh Sidhom (đội Africa & Rest of the world).

Nếu cùng các đồng đội vượt qua bán kết, Bao Phương Vinh sẽ tranh tài ở trận chung kết vào lúc 22 giờ hôm nay (28.7, theo giờ Việt Nam).