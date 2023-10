Lịch đấu V-League hôm nay (22.10): Tâm điểm SLNA - Viettel, nhà vô địch CAHN thiếu Văn Hậu

Tâm điểm trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng 1 V-League 2023 - 2024 là màn so tài giữa SLNA và CLB Viettel vào lúc 17 giờ. Đây là 2 đội bóng ít có sự xáo trộn trong thành phần lực lượng. Trước mùa giải mới, đội bóng quân đội đã có sự bổ sung rất chất lượng, khi chiêu mộ thành công một trong những ngoại binh xuất sắc nhất V-League 2023 là Bruno Cunha (từ CLB Thanh Hóa).

Cùng với dàn tuyển thủ quốc gia được trải đều trên các tuyến như Hoàng Đức, Tiến Anh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Đức Chiến… CLB Viettel luôn là đội bóng được đánh giá cao. Ở phía ngược lại, SLNA đã mất nhiều cầu thủ giỏi, trong đó có trung vệ Quế Ngọc Hải và hậu vệ Hồ Văn Cường. Đội bóng xứ Nghệ sẽ kỳ vọng vào sự bùng nổ của các ngôi sao trẻ như Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, thủ môn Nguyễn Văn Việt. Với lợi thế được chơi trên sân nhà, SLNA sẽ không bị lép vế nhiều khi chạm trán đối thủ mạnh như CLB Viettel.

Đinh Xuân Tiến (10) là cầu thủ đáng chú ý của SLNA SLNA

Cuộc chạm trán giữa CLB Nam Định và CLB Quảng Nam vào lúc 18 giờ trên sân Thiên Trường cũng hứa hẹn đáng xem. Trước mùa giải mới, CLB Nam Định có sự tăng cường rất mạnh mẽ về mặt lực lượng. HLV Vũ Hồng Việt đưa về hàng loạt tên tuổi như Văn Toàn, Vua phá lưới V-League 2023 Rafaelson… để nhắm đến mục tiêu lớn. Ở phía ngược lại, tân binh Quảng Nam cũng không dễ bị bắt nạt. Đội bóng xứ Quảng sở hữu sao trẻ Nguyễn Đình Bắc đang chơi lên chân trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội (CAHN) cũng sẽ ra quân vào 19 giờ 15 hôm nay, khi đối đầu với CLB Bình Định trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng ngành công an đã có lực lượng rất mạnh nhưng vẫn chiêu mộ thêm Geovane, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Văn Cường. Đội bóng đất võ được xem là đối thủ “vừa sức” để CLB Công an Hà Nội kiểm chứng sức mạnh. CAHN có thể thiếu Văn Hậu do anh chưa khỏi hẳn chấn thương.

Bruno Cunha (giữa) là chân sút xuất sắc ở mùa giải 2023 CLB VIETTEL

Màn so tài giữa CLB TP.HCM và CLB Khánh Hòa (19 giờ 15 hôm nay) trên sân Thống Nhất là trận đấu duy nhất của vòng 1 V-League 2023 - 2024 khu vực phía nam. Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành được đánh giá cao hơn khi được đá trên sân nhà, nhưng CLB Khánh Hòa có lối chơi phòng ngự kỷ luật và không dễ bị đánh bại.