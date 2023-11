Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024: Có trường sinh viên nghỉ gần 1 tháng

Các trường ĐH bắt đầu công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ẢNH MINH HỌA: HÀ ÁNH

Một trường sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán 4 tuần

Hôm nay (1.11), nhiều trường ĐH công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, các trường có kế hoạch cho sinh viên có kỳ nghỉ khá dài ngày từ 4-5 tuần.

Cụ thể, Trường ĐH Công thương TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 28 ngày, bắt đầu từ 29.1.2024 đến hết ngày 25.2.2024.

Tiến sĩ Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết, với kế hoạch trên, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên ở xa chủ động về sớm và vào trễ để thuận tiện việc mua vé tàu xe với giá cả phải chăng.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cho sinh viên. Theo đó, thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 29.1.2024 đến hết ngày 18.2.2024, tức 21 ngày.

ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến cho sinh viên nghỉ tết âm lịch từ ngày 2.2.2024 đến 18.2.2024.

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng có kế hoạch cho sinh viên nghỉ tết từ ngày 5.2.2024 đến hết ngày 17.2.2024.

Theo khung thời gian dự kiến năm học 2023-2024, Trường ĐH Tài chính-Marketing có lịch nghỉ tết cho sinh viên từ ngày 5.2.2024 đến hết 18.2.2024.

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cũng dự kiến thời gian nghỉ tết trong 3 tuần, từ ngày 29.1.2024 đến 18.2.2024. Lịch dự kiến này được công bố trong khung thời gian đào tạo năm học 2023-2024 của trường.

Lịch nghỉ tết âm lịch của Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Dạy trực tuyến các tuần trước và sau tết

Đáng chú ý, có trường ĐH chuyển sang dạy học trực tuyến tuần trước và sau tết để sinh viên xa nhà có thể về quê sớm trước tết và trở lại trường muộn hơn sau kỳ nghỉ.

Chẳng hạn, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán chính thức từ ngày 5.2.2024 đến hết 18.2.2024. Tuy nhiên, sinh viên được học trực tuyến 2 tuần trước tết và 1 tuần sau Tết Nguyên đán. Như vậy, sinh viên xa nhà lên thành phố học tập có thể được về quê trong dịp nghỉ tết kéo dài 5 tuần, tức hơn một tháng.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật, cho biết với kế hoạch trên, sinh viên được về quê sớm và vào học trễ. Việc này vừa tạo điều kiện sinh viên có nhiều thời gian bên gia đình, đồng thời đỡ áp lực vé tàu xe dịp tết.

Trước đó, thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 quy định đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do UBND TP.HCM ban hành, thành phố quy định trẻ mầm non, học sinh phổ thông nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 5.2.2024 (tức ngày 26 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 18.2.2024 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán). Căn cứ vào lịch nghỉ Tết Nguyên đán kể trên, tính cả các ngày nghỉ cuối tuần trước và sau thời gian quy định, học sinh TP.HCM được nghỉ tổng số 16 ngày.

Bộ LĐ-TB-XH đã chính thức trình Chính phủ dự thảo phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ từ ngày 8.2.2024 đến hết ngày 14.2.2024 (tức ngày 29 tháng chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Giáp Thìn). Như vậy, kỳ nghỉ tết kéo dài 7 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ tết và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 111 của bộ luật Lao động).