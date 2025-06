Lịch thi đấu bán kết Cúp quốc gia hôm nay: SLNA gây sốc cho Bình Dương, đội CAHN vào chung kết?

Cúp quốc gia, cơ hội cứu mùa giải cho các đội V-League

CLB Công an Hà Nội (CAHN) vừa khép lại V-League 2024 - 2025 với vị trí thứ ba chung cuộc, trước đó là ngôi á quân Cúp C1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội bóng ngành công an vẫn kỳ vọng sẽ giành được danh hiệu cuối cùng trong mùa giải năm nay, để vừa tránh được một mùa giải trắng tay, vừa có suất dự AFC Champions League Two mùa sau. Nếu vượt qua Thể Công Viettel (19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy), đội CAHN sẽ có cơ hội rất lớn để giành ngôi vô địch.

Đội Công an Hà Nội (trái) đang khát khao danh hiệu Cúp quốc gia Ảnh: Minh Tú

Phía Thể Công Viettel cũng rất khát khao ngôi vô địch sau khi trải qua một mùa giải không như kỳ vọng. Họ đã có thời điểm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League nhưng lại hụt hơi ở thời điểm quyết định, dẫn tới rơi ra khỏi nhóm có huy chương.

Trận đấu giữa SLNA và Bình Dương (18 giờ, trên sân Vinh) sẽ quyết định đội còn lại vào chung kết. SLNA dù có lợi thế sân nhà nhưng lực lượng cũng như phong độ không được đánh giá cao bằng đối thủ. Đội bóng đất Thủ đã vượt qua 2 đối thủ mạnh là Nam Định ở vòng 1/8 và Ninh Bình ở tứ kết. Trước SLNA bị đánh giá thấp hơn, Bình Dương đang có cơ hội lớn vào chung kết.

Cuộc đối đầu gần nhất trên sân Vinh ở V-League 2024 - 2025, SLNA đã thắng đội khách 1-0. Dù Bình Dương tạo ra thế trận lấn lướt, nhưng pha lập công của Trần Mạnh Quỳnh ở phút 90+2 đã quyết định trận đấu. SLNA trụ hạng sớm một vòng đấu, nhưng thứ hạng chung cuộc thì chỉ nhỉnh hơn 1 điểm so với đội phải đá trận play-off là Đà Nẵng.

Bên kia phần sân, CLB Bình Dương khép lại V-League 2024 - 2025 với vị trí thứ 7, một thành tích không tương xứng với những gì mà họ được đầu tư hồi đầu mùa giải. Sự trồi sụt về phong độ của các trụ cột, cùng biến động trong cabin huấn luyện khiến Bình Dương rơi tự do ở giai đoạn 2. Vì vậy, danh hiệu Cúp quốc gia được xem là món quà mà đội bóng dành tặng người hâm mộ đất Thủ sau mùa giải V-League không như ý. Nếu thắng SLNA, Bình Dương sẽ gặp Viettel hoặc CAHN ở chung kết. Chức vô địch Cúp quốc gia sẽ giúp CLB Bình Dương giành vé dự Cúp C2 châu Á mùa sau.