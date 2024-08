Lịch thi đấu billiards hôm nay: Trần Quyết Chiến là niềm hy vọng duy nhất

Ở ngày thi đấu đầu tiên (22.8) của VCK giải billiards World 3 Cushion Survival 2024 đang diễn ra tại TP.Seoul (Hàn Quốc), cả 3 tay cơ của Việt Nam đều không có khởi đầu thuận lợi. Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái phải đấu vòng play-off trong ngày 23.8 để kiếm vé vớt vào tứ kết. Trong đó, Quyết Chiến đã thể hiện được bản lĩnh và giành quyền đi tiếp, khi về nhất với 101 điểm ở trận đấu có Kim Haeng-jik (49 điểm), Chiêm Hồng Thái (49 điểm), Karakurt (41 điểm). Trong khi đó, Bao Phương Vinh về nhì ở bảng C (có Torbjorn Blomdahl, Son Jun-hyuk và Dick Jaspers) nhưng cũng đành dừng chân vì thua điểm so với người về nhì ở bảng B là Heo Jung-han (63 so với 70 điểm).

Như vậy, Trần Quyết Chiến chính là niềm kỳ vọng duy nhất của Việt Nam tại vòng tứ kết giải billiards World 3 Cushion Survival 2024, diễn ra vào hôm nay (24.8). Cơ thủ sinh năm 1984 nằm ở bảng C cùng với Nikos Polychro. (Hy Lạp), Ruben Legazpi (Tây Ban Nha) và Glenn Hofman. Trận đấu "sinh tồn" của Quyết Chiến bắt đầu vào lúc 17 giờ hôm nay (theo giờ Việt Nam). Khán giả có thể xem trực tiếp Trần Quyết Chiến tranh tài tại tứ kết giải billiards World 3 Cushion Survival 2024 trên nền tảng Afreeca TV (link: https://billiards.afreecatv.com/schedule).

Trần Quyết Chiến là tay cơ duy nhất của Việt Nam góp mặt tại tứ kết giải billiards World 3 Cushion Survival 2024 CHỤP MÀN HÌNH

Bảng A có Cho Myung-woo, Lee Jung-hee, Heo Jung-han và Tolgahan Kiraz sẽ đấu trận đầu tiên ở tứ kết vào lúc 11 giờ. Bảng B gồm Sameh Sidhom, Heo Jin-woo, Eddy Merckx và Kim Jun-tae thi đấu vào 13 giờ. Bảng D có sự hiện diện của Jeremy Bury, Tasdemir Tayfun, Marco Zanetti và Torbjorn Blomdahl thi đấu vào 19 giờ.



Không có bảng đấu nào dễ dàng tại giải billiards World 3 Cushion Survival 2024. Nhưng về mặt lý thuyết, những đối thủ của Trần Quyết Chiến phải chạm trán ở tứ kết được đánh giá là dễ chơi hơn so với các bảng đấu còn lại. Mặc dù vậy, Quyết Chiến cần phải duy trì được sự tập trung cao độ để ghi điểm đều đặn thì mới có thể tái lập được thành tích vào bán kết ở giải đấu năm 2023.