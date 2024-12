Lịch thi đấu billiards hôm nay: Trần Quyết Chiến thoát hiểm ngoạn mục, gặp người quen

Tại vòng 32 World Cup billiards Sharm el Sheikh 2024 diễn ra hôm 5.12, Việt Nam có đến 6 đại diện góp mặt tranh tài là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Trần Đức Minh, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh và Nguyễn Chí Long. 3 người đã giành vé đi tiếp là Quyết Chiến, Thanh Lực và Hồng Thái.

Trong đó, Trần Quyết Chiến có lẽ là trường hợp may mắn nhất, khi anh đã thua 2 trận đầu và chỉ thắng trận cuối ở bảng C. Một phần là nhờ Trần Thanh Lực đã thi đấu xuất sắc ở bảng C và giành 3 chiến thắng. Do đó, Quyết Chiến dù có thành tích không tốt nhưng vẫn đủ để lách qua khe cửa hẹp và đi tiếp vào vòng knock-out (16 cơ thủ).

Vòng 16 World Cup billiards Sharm el Sheikh 2024 tranh tài từ chiều nay (6.12). Theo đó, Trần Quyết Chiến chạm trán với Sameh Sidhom (Ai Cập) vào lúc 16 giờ (theo giờ Việt Nam). Sidhom là đối thủ rất quen thuộc với Quyết Chiến. Cơ thủ số 1 Việt Nam từng nhiều lần đánh bại tay cơ có biệt danh "hoàng tử" Ai Cập. Trong 4 chức vô địch World Cup tính đến thời điểm này, Quyết Chiến thắng Sidhom ở 2 trận chung kết (Porto 2023 và Bogota 2024).

Trần Quyết Chiến góp mặt ở vòng 16 ẢNH: TON SMILDE

Trần Thanh Lực đối đầu với thần đồng người Hàn Quốc Cho Myung-woo, cũng vào lúc 16 giờ. Trận đấu này tái hiện lại chung kết giải vô địch thế giới - World Championship 2024 tại Bình Thuận hồi tháng 9 vừa qua. Thanh Lực là đương kim á quân, còn Cho Myung-woo là đương kim vô địch thế giới.

Chiêm Hồng Thái cũng ra sân vào lúc 16 giờ, tái đấu Dick Jaspers (Hà Lan). Ở vòng 32, Hồng Thái thua 30-40 trước Jaspers.

Một cơ thủ khác nhận được sự quan tâm là Frederic Caudron cũng góp mặt ở vòng 16. Thiên tài người Bỉ gặp Glenn Hofman (Hà Lan) vào lúc 18 giờ 30.

Thanh Lực đang có phong độ cao ẢNH: TON SMILDE

Nếu giành chiến thắng ở vòng 16, các cơ thủ sẽ tiếp tục thi đấu ở tứ kết World Cup billiards Sharm el Sheikh 2024, diễn ra trong 2 khung giờ: 21 giờ và 23 giờ 30.