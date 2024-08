Lịch thi đấu bóng chuyền SEA V.League hôm nay: Việt Nam gặp thách thức cực lớn

Trải qua 2 lượt trận tại chặng 1 giải SEA V.League 2024 nội dung dành cho nam, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Đội bóng của HLV Trần Đình Tiền bất ngờ để thua trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Philippines với tỷ số 1-3 vào hôm 16.8. Sau đó, Ngọc Thuân và các đồng đội lại gây tiếc nuối khi liên tục dẫn điểm Thái Lan nhưng chung cuộc vẫn nhận thất bại 0-0 vào ngày 17.8. Đến lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều nay (18.8), đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ nỗ lực đi tìm chiến thắng đầu tiên, đồng thời cạnh tranh vị trí thứ 3 của chặng 1 SEA V.League 2024.

Mục tiêu giành chiến thắng là không dễ để thực hiện, khi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam phải đối đầu với đương kim vô địch Indonesia. Không phải Thái Lan, đội bóng xứ sở vạn đảo mới là thách thức lớn nhất của các chàng trai Việt Nam tại giải. Màn so tài giữa đội tuyển bóng chuyền Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền Indonesia diễn ra vào lúc 14 giờ chiều nay (18.8).

Trước Indonesia, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam cần tái hiện lại màn nhập cuộc với Thái Lan và cộng thêm sự tỉnh táo trong thời khắc quyết định BTC

Tại SEA V.League 2023, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam toàn thua Indonesia trong cả 2 chặng đấu. Đến giải năm nay, đội tuyển bóng chuyền Indonesia vẫn rất mạnh nhưng không phải là không có cơ hội cho đội Việt Nam. Đội bóng xứ sở vạn đảo vẫn có nhiều hạn chế, khi để thua trắng Thái Lan 0-3 ở lượt trận đầu tiên của chặng 1 SEA V.League 2024. Ở lượt trận thứ 2 gặp Philippines, đội tuyển bóng chuyền Indonesia cũng để thua trước 1 ván (rồi thắng ngược 3-1).

Nếu nhập cuộc hưng phấn và thi đấu tốt như ở 2 ván đầu của trận gặp Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước Indonesia. Tuy nhiên, tấn công, ghi điểm và dẫn điểm đối phương thôi là chưa đủ. Đội bóng của HLV Trần Đình Tiền cần phải khắc phục được hạn chế về tâm lý ở giai đoạn quyết định và tận dụng cơ hội để dứt điểm ván đấu.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền Việt Nam với đội tuyển bóng chuyền Indonesia được trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab gồm On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus hoặc trên kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams). Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Philippines sẽ chạm trán Thái Lan vào lúc 17 giờ.