Lịch thi đấu chung kết Champions League, Europa League và Conference League: Ở đâu, khi nào?

Chung kết Champions League trên sân Wembley, CĐV Real Madrid phải trình hộ chiếu

Theo tờ AS (Tây Ban Nha): "Điều kiện nhập cảnh vào Vương quốc Anh đã thay đổi sau Brexit, do đó các CĐV Real Madrid đến sân Wembley ủng hộ đội nhà phải trình hộ chiếu hợp lệ và còn thời hạn ít nhất 6 tháng. Thẻ căn cước quốc gia tiêu chuẩn của Tây Ban Nha không còn giá trị nhập cảnh vào Vương quốc Anh, chỉ có 2 trường hợp ngoại lệ là những người được chấp thuận cư trú tạm thời hoặc làm việc lâu dài".

CĐV Real Madrid sẽ gặp không ít khó khăn khi đến sân Wembley ủng hộ đội nhà UEFA

Trận chung kết Champions League mùa 2023 - 2024 diễn trên sân Wembley lúc 2 giờ ngày 2.6 (giờ Việt Nam) giữa 2 CLB Real Madrid và Borussia Dortmund. Đây là trận chung kết Cúp C1/Champions League lần thứ 18 trong lịch sử của CLB Real Madrid.

Trong 17 lần trước đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng đến 14 trận để sở hữu kỷ lục vô địch nhiều nhất (14 lần, bỏ xa đội xếp thứ 2 là AC Milan có 7 lần vô địch). Họ chỉ thua 3 trận chung kết Cúp C1 trước đây (Champions League hiện nay) ở các năm 1962, 1964 và 1981.

Trong khi đó, đây mới chỉ là trận chung kết Champions League lần thứ 3 trong lịch sử của Borussia Dortmund. Đội bóng Đức lần đầu vào chung kết năm 1997 và đoạt ngay chức vô địch khi thắng Juventus với tỷ số 3-1 để đăng quang. Trận chung kết lần thứ 2 là cách đây đến 11 năm, khi Borussia Dortmund gặp Bayern Munich cũng trên sân Wembley nhưng thua với tỷ số 1-2. Với lần thứ 3, Borussia Dortmund sẽ phải đối đầu trước Real Madrid được đánh giá mạnh hơn.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phân phối cho mỗi đội 25.000 vé để bán cho CĐV. Khoảng 10.000 vé khác được phân phối qua cổng bán vé của UEFA, nhưng hiện đã bán hết và cổng này cũng đã đóng lại.

UEFA cũng giữ lại khoảng 26.000 vé để sử dụng nội bộ và trả quyền lợi cho các nhà tài trợ và đối tác. Vì vậy, CĐV trung lập muốn mua vé xem trận đấu coi như đã hết cơ hội, họ chỉ còn kiếm vé nếu tham gia và thắng các cuộc thi của các đối tác UEFA. Sân Wembley có sức chứa đến 90.000 chỗ ngồi.

"Đối với những người có túi tiền dồi dào, vẫn có một số vé khách mời được cung cấp qua UEFA nhưng có giá vé bắt đầu từ 5.000 bảng Anh (khoảng gần 160 triệu đồng/vé)", theo tờ AS.

"Với CĐV các đội Real Madrid và Borussia Dortmund, họ sẽ phải bốc thăm và chờ đợi cơ may để được mua vé trong tổng cộng 50.000 vé do UEFA cung cấp cho 2 đội vào chung kết. Giá vé trung bình đã lên tới 60 bảng/vé (khoảng gần 2 triệu đồng/vé). Vé loại 1 là 610 bảng (khoảng 19,4 triệu đồng), loại 2 là 430 bảng (khoảng 13,6 triệu đồng) và loại 3 là 160 bảng (khoảng hơn 5 triệu đồng)", tờ AS chia sẻ.

Đội nào vào chung kết Europa League và Conference League, diễn ra ở đâu, khi nào?

2 giải đấu cúp còn lại của bóng đá châu Âu gồm Europa League và Conference League diễn ra trước trận chung kết Champions League khoảng hơn 1 tuần. Trong đó, trận chung kết Europa League mùa 2023 - 2024 diễn ra giữa CLB Bayer Leverkusen (Đức) gặp Atalanta (Ý) trên sân Aviva ở Dublin (Ireland) lúc 2 giờ ngày 23.5 (giờ Việt Nam).

Chung kết Europa League mùa 2023 - 2024 diễn ra giữa CLB Bayer Leverkusen (Đức) gặp Atalanta (Ý) UEFA

Chung kết giải Conference League mùa 2023 - 2024, giữa 2 CLB Olympiacos (Hy Lạp) gặp Fiorentina (Ý) UEFA

CLB Bayer Leverkusen do HLV Xabi Alonso dẫn dắt, đã vô địch giải Bundesliga (Đức) và vào chung kết Cúp nước Đức, đang giữ thành tích cực khủng bất bại từ đầu mùa đến nay với tổng cộng 49 trận. Trong khi, CLB Atalanta cũng có mùa giải chói sáng khi đang xếp thứ 5 giải Serie A (Ý) - vị trí có suất dự Champions League mùa tới, từng quật ngã ứng viên vô địch Liverpool ngay vòng tứ kết Europa League.

Ở trận chung kết giải Conference League mùa 2023 - 2024, giữa 2 CLB Olympiacos (Hy Lạp) gặp Fiorentina (Ý) trên sân Agia Sophia ở Athens, Hy Lạp diễn ra lúc 2 giờ ngày 30.5 (giờ Việt Nam). Đội vô địch giải đấu này sẽ dự vòng bảng Europa League mùa 2024 - 2025, trong khi đội vô địch Europa League sẽ lên thi đấu vòng bảng giải Champions League.