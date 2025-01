Lịch thi đấu chung kết lượt đi AFF Cup Việt Nam 'đại chiến' Thái Lan: Phải thắng

Chờ Nguyễn Xuân Son tỏa sáng

Trước trận đấu đầy duyên nợ giữa 2 nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á, HLV 2 đội đều thể hiện quyết tâm, lên dây cót tinh thần cho các học trò. HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam nói: "Thái Lan là ngọn núi lớn nhưng không có ngọn núi nào là không thể vượt qua" còn HLV Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan chia sẻ: "Tôi mong muốn đội bóng của mình có kết quả tốt nhất trong cả hai lượt trận là thắng. Chúng tôi đã có kế hoạch để đối phó với tiền đạo Nguyễn Xuân Son".

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng thi đấu bùng nổ trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2024 ẢNH: NGỌC LINH

Hành trình vào chung kết của đội tuyển Việt Nam suôn sẻ hơn so với Thái Lan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng có lợi thế được nghỉ ngơi nhiều hơn so với đối thủ do đá bán kết sớm 1 ngày và không phải di chuyển vì thi đấu chung kết lượt đi trên sân nhà. Tuy nhiên "voi chiến" luôn là đối thủ đáng gờm với đội tuyển Việt Nam. Ở 5 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển Việt Nam chưa thể đánh bại được đối thủ này (hòa 2 thua 3), vì thế Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội đặt quyết tâm rất cao cho lần tái đấu này.

Suphanat sẽ là đối trọng đáng gờm của Xuân Son

Nguyễn Xuân Son hứa hẹn tỏa sáng ở chung kết AFF Cup 2024 ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam đang được người hâm mộ quan tâm đặc biệt khi có tiền đạo tài năng Nguyễn Xuân Son. Anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2024 với 5 bàn, hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng ở chung kết trước đội tuyển Thái Lan. Cạnh tranh với Xuân Son có 2 đối thủ đáng gờm của đội tuyển Thái Lan đang có cùng 4 bàn là Patrik Gustavsson và Suphanat Mueanta.

Trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ hôm nay trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trận đấu này được trực tiếp trên VTV2, VTV Cần Thơ, FPT Play.

