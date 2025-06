Lịch thi đấu CLB Bình Phước - Long An hôm nay: Chờ Công Phượng tỏa sáng và lấy vé play-off

'Số phận' đội Bình Phước đặt cả vào Công Phượng

Thất bại toàn diện trước nhà vô địch Ninh Bình khiến CLB Bình Phước của Công Phượng bị đội PVF-CAND thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm (41 so với 40 điểm). Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Huỳnh Quốc Anh buộc phải giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón CLB Long An trên sân nhà. Nếu để hòa hoặc thua, trong khi CLB PVF-CAND đánh bại đội Đồng Nai thì CLB Bình Phước sẽ thất bại trong một cuộc đua song mã mà họ đã dẫn trước trong phần lớn mùa giải.

Hình ảnh mang đến rất nhiều niềm hy vọng cho CĐV Bình Phước: Công Phượng trở lại tập luyện ẢNH: CLB BÌNH PHƯỚC

Về mặt sức mạnh, CLB Long An không phải là đối thủ quá khó chịu với đội Bình Phước. Đoàn quân của HLV Trịnh Duy Quang chỉ đang đứng thứ 8 với chỉ 18 điểm. Họ cũng không còn động lực quá lớn khi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Ở lượt đi, CLB Bình Phước đã đánh bại đối thủ này 2-1 trên sân khách. Tuy nhiên, vấn đề với đội bóng xứ hạt điều không phải chuyên môn mà là áp lực tinh thần. Bởi lẽ, thi đấu trong tâm thế buộc phải thắng có thể khiến đôi chân của các cầu thủ trở nên nặng nề, không còn sự thanh thoát. Khi đó, sai lầm rất dễ xảy ra.

CLB PVF-CAND cũng có áp lực phải thắng khi tiếp đón Đồng Nai, đội bóng cũng có 18 điểm. Tuy nhiên, khi đang ở "kèo dưới" so với CLB Bình Phước, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh sẽ đỡ nặng nề hơn. Họ sẽ chiến đấu với tinh thần "không còn gì để mất".

Một tin vui với CLB Bình Phước là Công Phượng đã trở lại. Anh dính chấn thương bàn chân khi tập trung cùng đội tuyển VN, phải nghỉ thi đấu ở trận gặp CLB Ninh Bình. Hiện tại, tiền đạo quê Nghệ An bình phục hoàn toàn, đã xỏ giày tập luyện với bóng cùng đồng đội. Sự trở lại của Công Phượng vào đúng thời điểm then chốt có thể là yếu tố tạo ra sự khác biệt cho CLB Bình Phước. Trong phần lớn mùa giải, chân sút quê Nghệ An không chỉ đóng vai trò ghi bàn mà còn là thủ lĩnh tinh thần, người luôn khuấy động hàng phòng ngự đối phương bằng những pha xử lý đột biến.

Với phong độ ổn định (đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn) và khả năng "đứng mũi chịu sào" trong những thời điểm áp lực cao, Công Phượng hứa hẹn sẽ mang đến làn gió khác biệt cho hàng công đội bóng xứ hạt điều, điều họ không có trong trận gặp CLB Ninh Bình. Một pha sút xa, một tình huống đi bóng lắt léo, một cú đá phạt hoặc một đường chuyền mở ra cơ hội của Công Phượng hoàn toàn có thể khai thông thế bế tắc hoặc định đoạt trận đấu.

Tất nhiên, CLB Bình Phước không thể chỉ trông chờ vào Công Phượng. Tập thể đoàn kết, hàng thủ chắc chắn và sự bình tĩnh trong cách tiếp cận trận đấu cũng là yếu tố tiên quyết để giữ vững lợi thế. Nhưng với một trận đấu mang tính chất sống còn như cuộc tiếp đón CLB Long An sắp tới, sự hiện diện và bùng nổ của Công Phượng có thể chính là vũ khí lợi hại giúp đội bóng này viết tiếp giấc mơ V-League. Nếu tỏa sáng, anh sẽ bước vào trận tranh vé play-off dự V-League mùa tới với nguồn cảm hứng và sự tự tin rất cao.