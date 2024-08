Lịch thi đấu CLB Thanh Hóa hôm nay: HLV Popov nói điều hay ho về đối thủ Myanmar

Đối thủ của CLB Thanh Hóa ở lượt trận khai màn bảng A là CLB Shan United đến từ Myanmar. Là người từng có thời gian gắn bó cùng bóng đá Myanmar trước khi sang Việt Nam cầm quân tại V-League, HLV Popov hào hứng khi có dịp được gặp lại những cầu thủ mà ông quen biết và hiểu rất rõ. Vị HLV Bulgaria cũng thẳng thắn thừa nhận CLB Thanh Hoá dù được chơi trên sân nhà nhưng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. "Thực tế, chúng tôi bất lợi hơn do đang trong giai đoạn tập trung nâng cao thể lực để chuẩn bị cho V-League. Trong khi đó, Shan United có lợi thế khi giải vô địch quốc gia của họ đã diễn ra và cầu thủ đang ở trong trạng thái thi đấu tốt hơn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được kết quả tốt nhất", HLV Popov đánh giá.



HLV Popov (phải) và Quốc Phương dự họp báo trước trận ra quân giải vô địch các CLB Đông Nam Á VFF

Cùng tham dự buổi họp báo với HLV trưởng Popov, tiền vệ Lê Quốc Phương bày tỏ sự háo hức khi được trở lại đấu trường quốc tế sau nhiều năm vắng bóng. "Dù đang trong giai đoạn chuẩn bị về thể lực và chiến thuật, nhưng chúng tôi sẽ luôn thi đấu theo triết lý của HLV và cống hiến bằng lối chơi đẹp mắt, mang trong mình khát vọng chiến thắng. Đây là trận đấu đầu tiên trên sân nhà, mở đầu cho mùa giải mới, nên tinh thần của toàn đội đang rất tốt", Quốc Phương chia sẻ.

Bên kia chiến tuyến, HLV Myo Hlaing Win của CLB Shan United cho biết, màn so tài với CLB Thanh Hóa sẽ là trận đấu khó khăn với nhà vô địch của Myanmar. "Họ có những cầu thủ giỏi, có HLV trưởng là ông Popov giàu kinh nghiệm và rất am hiểu bóng đá Myanmar. Tôi không muốn đưa ra bất cứ dự đoán nào về kết quả bởi bóng đá không nói trước được điều gì. Chúng tôi sẽ tập trung vào công việc của mình và hi vọng sẽ kết quả tốt", HLV Myo Hlaing Win nhận định.

CLB Thanh Hóa hướng đến chiến thắng trong trận mở màn MINH TÚ

Trận đấu giữa CLB Đông Á Thanh Hóa và CLB Shan United sẽ diễn ra lúc 18 giờ hôm nay (21.8) trên sân vận động Thanh Hóa. Tại bảng A, ngoài đối thủ Shan United, CLB Thanh Hóa còn đối diện với thử thách mang tên BG Pathum United (Thái Lan), Terengganu FC (Malaysia), PSM Makassar FC (Indonesia), Svay Rieng (Campuchia)

Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Đội xếp nhất và nhì mỗi bảng vào thi đấu tại vòng bán kết.