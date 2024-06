Lịch thi đấu EURO hôm nay, sáng mai: Vé đi tiếp chờ Pháp, Hà Lan và Anh

Cơ hội để Pháp giải tỏa áp lực

Pháp sẽ đối đầu với Ba Lan - đội đã bị loại - tại sân Westfalenstadion trong lượt đấu cuối bảng D diễn ra lúc 23 giờ ngày 25.6. Đội bóng của HLV Didier Deschamps đứng thứ 2 bảng D sau Hà Lan do kém hiệu số bàn thắng bại, nhưng đối thủ Ba Lan chắc chắn sẽ xếp cuối bảng sau khi trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi EURO 2024.

Mbappe sẽ cùng Pháp quyết thắng Ba Lan để giải tỏa những hoài nghi AFP

Đội tuyển Pháp vẫn chưa thực sự thể hiện sức mạnh với chiến thắng sít sao 1-0 trước Áo và trận hòa 0-0 trước Hà Lan khiến một số người đặt câu hỏi về khả năng họ có thể giành chức vô địch EURO năm nay.

Thật vậy, "Les Bleus" có thể coi mình may mắn khi có được 4 điểm sau 2 lượt trận sau khi bàn thắng ở phút 69 của Xavi Simons đã từ chối gây tranh cãi trong trận chia điểm với Hà Lan. Sau trận này, những lời chỉ trích dành cho đội bóng của Deschamps ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ các nhà bình luận cho rằng nhà cầm quân này vẫn chưa tận dụng tối đa tài năng to lớn mà mình có. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đội trưởng kiêm tiền đạo tài năng Kylian Mbappe đã không góp mặt trong trận hòa với Hà Lan do bị gãy mũi trong trận gặp Áo.

Ngoài ra, mặc dù Pháp đã chơi không tốt như mong muốn, nhưng vẫn có những khía cạnh tích cực về lối chơi trong 2 trận mở màn, đáng chú ý nhất là màn trình diễn đầy hứa hẹn của Theo Hernandez, Mbappe và N'Golo Kante. "Les Bleus" cũng đang bất bại trong 5 trận gần đây nhất và đã thắng 14 trong 20 trận đấu gần đây nhất.

Nếu Pháp tránh được thất bại trước Ba Lan hoặc Áo không đánh bại Hà Lan ở trận đấu cùng giờ thì Mbappe và các đồng đội sẽ đứng trong tốp 2 để đoạt vé vào vòng 16 đội.

Pháp sẽ đứng đầu bảng D nếu họ thắng còn Hà Lan thì không, nhưng nếu Les Bleus và Hà Lan cùng thắng hoặc cùng hòa, họ sẽ chia nhau vị trí thứ nhất và thứ hai dựa trên hiệu số bàn thắng bại, sau đó là số bàn thắng ghi được…, cuối cùng là thứ hạng thế giới (Pháp cao hơn Hà Lan).

Bảng xếp hạng bảng D sau 2 lượt trận

Về phần Ba Lan, họ đứng thứ 4 ở bảng D sau khi thua 2 trận mở màn trước Hà Lan và Áo vào thứ Sáu tuần trước. Dù "Những chú đại bàng" Ba Lan vẫn có thể bằng điểm với Áo, nhưng họ không thể vượt qua đối thủ vì thua đối đầu.

Công bằng mà nói, HLV Michal Probierz đã gặp nhiều khó khăn về lực lượng do cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và người giữ kỷ lục về số lần ra sân Robert Lewandowski dính chấn thương không được sử dụng trong trận gặp Hà Lan và chỉ được tung vào sân ở phút 60 trong trận gặp Áo.

Ông Probierz cũng chỉ mới nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Áo vào tháng 9.2023 và đã trải qua một khoảng thời gian có kết quả khá khả quan, khi thắng 6/10 trận và chỉ thua lần đầu tiên tại EURO 2024.

Hà Lan cần 1 điểm trước Áo

Hà Lan chỉ cần 1 điểm trong trận gặp Áo ở lượt cuối bảng D diễn ra lúc 23 giờ ngày 25.6 để đảm bảo một suất vào vòng 16 đội. Hà Lan đứng đầu bảng với 4 điểm, trong khi đội tuyển Áo dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick đã vượt qua Ba Lan để có 3 điểm lượt đấu trước nhưng họ phải tránh thất bại để có cơ hội lọt vào vòng 16 đội.

Với mục tiêu lọt vào vòng 16 đội lần thứ 8 trong 9 lần tham dự EURO gần đây nhất, Hà Lan đã phần nào khẳng định vị thế ứng viên khi cầm hòa á quân thế giới Pháp với tỷ số hòa 0-0 cuối tuần trước.

Hà Lan (phải) cần 1 điểm trước Áo để đi tiếp AFP

Trước đó đã đánh bại Ba Lan 2-1 trong trận mở màn, "Cơn lốc màu da cam" sẽ đảm bảo một vị trí trong tốp 2 bảng D nếu không thua Áo; đảm bảo ngôi nhất bảng nếu thắng và Pháp không thể vượt qua Ba Lan. Nếu đoàn quân của HLV Koeman hòa hoặc thua và Pháp thắng, họ vẫn sẽ đứng thứ 2 và ngay cả khi thua thì Hà Lan vẫn có thể đủ để tiến vào vòng trong với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Kể từ World Cup 2014, Hà Lan bất bại trong các trận đấu vòng bảng tại các giải đấu lớn, thắng 9/11 trận và ghi bàn trong mỗi trận ngoại trừ trận chạm trán không bàn thắng với Les Bleus vừa qua. Trong chuỗi trận đó, họ đã đánh bại Áo 2-0 tại EURO 2020.

Trên thực tế, chiến thắng cuối cùng Áo trước Hà Lan đã cách đây 34 năm, nhưng việc kết thúc chuỗi trận cằn cỗi đó có thể là cần thiết ở cuộc đối đầu lần này tại Đức để giúp họ đảm bảo suất vào vòng 16 đội.

Đội tuyển Áo sẽ giành ngôi đầu bảng D nếu thắng Hà Lan và Pháp không thắng Ba Lan, nhưng nếu họ hòa và "Les Bleus" thua, Áo sẽ đứng thứ 3 vì kém thành tích đối đầu. Một điểm chắc chắn sẽ đủ giúp họ trở thành đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp.

Đan Mạch và Serbia quyết đấu

Sân Allianz Arena ở Munich sẽ là nơi tổ chức cuộc chạm trán quan trọng tại bảng C Euro 2024 diễn ra lúc 2 giờ ngày 26.6 khi Đan Mạch và Serbia đụng độ giành quyền lọt vào vòng 16 đội. Đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand hiện chiếm vị trí thứ 2 do hòa cả 2 trận, trong khi Serbia của HLV Dragan Stojkovic không còn cơ hội giành vị trí đầu bảng nhưng vẫn còn hy vọng đi tiếp.

Đan Mạch (áo đỏ) phải thắng Serbia để đảm bảo tấm vé đi tiếp AFP

Sau khi đánh mất 2 điểm một cách đau đớn trong trận mở màn EURO 2024 trước Slovenia, Đan Mạch đã suýt nữa gieo thất vọng cho một đội tuyển Anh mờ nhạt. Tuy nhiên, khoảng cách kém 2 điểm so với chính đối thủ có nghĩa là họ vẫn có quyền định đoạt số phận. Một chiến thắng trước Serbia sẽ giúp "Những chú lính chì" đoạt vé vào vòng 16 đội. Nhưng Đan Mạch và Serbia sẽ bị loại nếu họ thua và Slovenia làm Anh choáng váng.

Với Serbia, cặp đôi tiền đạo Aleksandar Mitrovic và Dusan Vlahovic đều không để lại dấu ấn tại EURO 2024, họ phải nhờ đến màn tỏa sáng của Luka Jovic để giúp duy trì hy vọng đi tiếp với trận hòa Slovenia ở lượt trận thứ 2.

Bảng xếp hạng bảng C sau 2 lượt trận

Đội bóng của HLV Stojkovic vẫn có cơ hội mong manh để vượt qua Đan Mạch và Slovenia để giành vị trí thứ 2 đoạt vé vào vòng 16 đội. Nhưng để có thể biến hy vọng thành hiện thực, Serbia phải thắng và chờ Slovenia không thể đánh bại Anh.

Giữa những hoán vị phức tạp như vậy, Serbia chỉ có thể tập trung vào nhiệm vụ trước mắt là Đan Mạch, nhưng họ đã bị đối thủ đánh bại trong cả 3 trận đối đầu trước đó.

Slovenia quyết tâm gây bất ngờ trước Anh

Biết rằng 1 điểm sẽ đủ cho suất vào vòng 16 đội, đội tuyển Anh vẫn phải cẩn trọng trước Slovenia ở lượt đấu cuối bảng C tại sân RheinEnergieStadion ở Cologne diễn ra lúc 2 giờ ngày 26.6. Trong khi đội bóng của HLV Gareth Southgate đã có được 4 điểm thì đối thủ Slovenia vẫn hy vọng gây bất ngờ để vào vòng 16 đội.

Đội tuyển Anh vẫn cần 1 điểm trước Slovenia để đi tiếp AFP

Có một sự khác biệt nổi bật giữa trận mở màn bảng C của Anh với Serbia và Đan Mạch là "Tam Sư" không phải trả giá đắt vì lối chơi thụ động và thiếu thuyết phục. Chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào hoặc Đan Mạch không đánh bại Serbia ở trận đấu cùng giờ sẽ giúp Anh giữ ngôi nhất bảng. Và ngay cả khi thảm họa xảy ra, "Tam sư" có thể vẫn đi tiếp với tư cách đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, việc đội Anh chỉ có 2 chiến thắng trong 7 trận gần nhất nên đội tuyển Slovenia vẫn có cơ hội làm nên chuyện. Slovenia hiện đang chiếm vị trí thứ 3 bảng C, cùng có 2 điểm như Đan Mạch nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.Vì vậy, nếu hòa hoặc thua thì số phận của họ sẽ phụ thuộc vào kết quả trận Đan Mạch với Serbia.

Một chiến thắng trước Anh sẽ giúp Slovenia đảm bảo vé đi tiếp, nhưng điều đó không dễ. Trong 6 trận Slovenia đối đầu với Anh, 5 trận đã kết thúc trong thất bại.