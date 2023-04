Lịch thi đấu giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á, đội nữ Việt Nam thay nhân sự

Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á với sự góp mặt của 9 đội mạnh là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trui rèn, hoàn thiện lối chơi trước khi sang Campuchia tranh tài ở SEA Games 32.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tập luyện làm quen nhà thi đấu Vĩnh Yên AVC

Theo kết quả bốc thăm trước đó, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam mang tên Sport Center I nằm ở bảng A với các đội King Whale Taipei (Đài Loan), Paykan (Iran), Hisamitsu Springs (Nhật Bản). Bảng B gồm các đội Liaoning Donghua (Trung Quốc), Diamond Food Fine Chef Sport Club (Thái Lan), Altay (Kazakhstan), Khuvsgul Erchim (Mông Cổ), Hip Hing VC (Hồng Kông).

Ban tổ chức rà soát công tác chuyên môn lẫn tổ chức cho giải bóng chuyền nữ các CLB châu Á 2023 AVC

Trước khi bước vào giải, ban huấn luyện đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã chốt danh sách 14 VĐV gồm: 4 chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Thị Nguyệt Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, 2 chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, 3 phụ công: Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Đinh Thị Trà Giang, 3 đối chuyền: Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đoàn Thị Xuân, Hoàng Thị Kiều Trinh và 2 libero: Lê Thị Thanh Liên, Nguyễn Khánh Đang. Tuy nhiên Bích Tuyền bị chấn thương lưng nên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rút tên cô vào giờ chót, người thay thế là Nguyễn Thị Trinh.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ các CLB châu Á 2023 VTVCAB

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đấu trận mở màn bảng A với CLB Paykan (Iran) lúc 19 giờ 45 hôm nay. Trận đấu này được trực tiếp ON Sports News, ứng dụng On Plus và ON của VTVcab. Cũng trong hôm nay diễn ra 2 trận đấu đầu tiên bảng B giữa CLB Khuvsgul Erchim (Mông Cổ) gặp CLB Liaoning Donghua (Trung Quốc) lúc 13 giờ, CLB Altay (Kazakhstan) gặp CLB Diamond Food Fine Chef Sport Club (Thái Lan) lúc 16 giờ.