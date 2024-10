Lịch thi đấu hấp dẫn hôm nay; CLB Đà Nẵng quyết chặn mạch bất bại của HAGL

Vòng 4 giải V-League 2024-2025 diễn ra vào các ngày 3 và 4.10 trước khi tạm nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho đội tuyển VN hội quân và thi đấu giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 10.2024.



CLB HAGL (trái) đang có phong độ tốt tại V-League Ảnh: Minh Trần

Ở vòng đấu này, đội đầu bảng HAGL (7 điểm) sẽ làm khách ở sân Hòa Xuân của đội bóng đang xếp cuối bảng là Đà Nẵng (1 điểm). Đây được xem là trận đấu khó của HAGL vì đội chủ nhà đang khát điểm, hơn nữa trước đây đội bóng phố núi chưa giành được chiến thắng nào trước đội bóng sông Hàn trên sân khách. CLB Đà Nẵng sẽ quyết tâm và nhiều khả năng sẽ chặn đứng mạch trận bất bại của HAGL. Ngược lại, nếu giành được chiến thắng, CLB HAGL sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy họ có năng lực thực sự ở mùa giải năm nay chứ không chỉ là hiện tượng nhất thời.

Một đội bóng khác cùng có 7 điểm như HAGL là Hà Tĩnh sẽ trở về sân nhà tiếp đón đối thủ vừa sức Quảng Nam (3 điểm, xếp thứ 11) cũng vào 18 giờ hôm nay. Với phong độ đang rất ổn định, đội Hà Tĩnh có cơ hội tích lũy điểm số ở vòng này, bởi đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đang thể hiện lối chơi đầy khát vọng và rất khoa học ở những vòng đấu vừa qua. Một chiến thắng nằm trong tầm tay của CLB Hà Tĩnh ở trận đấu này (cũng diễn ra lúc 18 giờ).

Ở vòng 4 có 2 trận được BTC giải lùi lịch thi đấu đến ngày 19.10. Cụ thể, trận "derby thủ đô" giữa CLB Hà Nội (6 điểm, xếp thứ 4) và CLB Công an Hà Nội (4 điểm, xếp thứ 6) lùi lịch do sân Hàng Đẫy sẽ tổ chức giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng thủ đô. Trận thứ 2 là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Nam Định (4 điểm, xếp thứ 8) và SLNA (2 điểm, xếp thứ 11), do đội bóng thành Nam phải thi đấu tại AFC Champions League Two.