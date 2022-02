Lịch thi đấu, lịch trực tiếp U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á mới nhất

Tối 11.2, U.23 Việt Nam đã đặt chân đến Phnom Penh (Campuchia), toàn đội xét nghiệm cho kết quả âm tính Covid-19 và nhanh chóng ổn định nơi ăn, chốn ở để nghỉ ngơi. Hôm nay thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ bước vào tập luyện nhằm làm quen điều kiện sân bãi, thời tiết và hoàn thiện kỹ chiến thuật.

Theo bốc thăm trước đó, U.23 Việt Nam nằm ở bảng C được đánh giá “tử thần” với sự góp mặt của Thái Lan, Singapore. 3 đội xếp nhất mỗi bảng và đội xếp nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết.





Lịch thi đấu, lịch trực tiếp bảng C nơi có sự góp mặt của U.23 Việt Nam như sau: 19 giờ ngày 16.2: Thái Lan vs Singapore (trực tiếp FPT play), 19 giờ ngày 19.2 Việt Nam vs Singapore (trực tiếp FPT play), 19 giờ ngày 22.2 Việt Nam vs Thái Lan (trực tiếp FPT play). Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp các trận đấu của U.23 Việt Nam và một số trận đấu hay của giải tại địa chỉ: https://thanhnien.vn/the-thao/.