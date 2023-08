Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 13.8: Giải quyết 'ân oán' Chelsea - Liverpool

Ngoại hạng Anh đã nhìn thấy "minh chủ" mới khi Newcastle đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng sau chiến thắng hoành tráng 5-1 trước Aston Villa vào đêm qua. Tuy nhiên, việc đó không còn gây chú ý nữa bởi mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về sân Stamford Bridge đêm nay, nơi Chelsea sẽ đối đầu Liverpool ngay vòng đấu đầu tiên.

Nói là cuộc đối đầu "ân oán" không phải chỉ vì hai CLB này là những ông lớn của bóng đá Anh, mà do hai đội bóng đang giành nhau Moises Caicedo của Brighton. Ban đầu, tiền vệ 21 tuổi của Brighton đồng ý khoác áo Liverpool khi đặt lịch kiểm tra y tế ở thành phố cảng này. Nhưng sau đó, Caicedo ở lại London vì muốn đến Chelsea. Trong lúc thương vụ chưa được ngã ngũ thì hai đội bóng đành gác mọi việc sang một bên để "giải quyết" trên sân cỏ.

0-0 là kết quả cuộc đụng độ gần nhất giữa Chelsea và Liverpool AFP

Chelsea sẽ tiếp Liverpool lúc 22 giờ 30 trong bối cảnh đội chủ nhà đang có nhiều cái mới, từ HLV Pochettino cho đến hàng loạt cầu thủ cập bến sân Stamford Bridge. Có thể nói, tham vọng của Chelsea muốn trở lại nhóm Big 4 là quá rõ và không có cách nào thể hiện điều đó hay hơn bằng việc giành chiến thắng trước kình địch Liverpool.

Các vị khách Liverpool cũng đánh rơi vé tham dự Champions League mùa sau nhưng họ hơn được Chelsea ở chỗ vẫn tham gia đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, những gì hiện có của Liverpool không được như mong muốn của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ và tất nhiên, HLV Klopp rất muốn lấy lại vị thế của mình.

Tân binh Nicolas Jackson (áo xanh) thi đấu tốt trong loạt trận giao hữu của Chelsea AFP

Trong quá khứ, 6 trận đối đầu giữa hai CLB này có kết quả bất phân thắng bại. Điều này rõ ràng không hề làm người hâm mộ hài lòng, nhất là trong vai trò chủ nhà. Chưa kể, 4 trận gần nhất giữa hai đội bóng hùng mạnh kết thúc với kết quả 0-0 đáng buồn. Dù thi đấu ở mặt trận nào thì sự cân bằng về trình độ, con người, chiến thuật giữa hai CLB là không thay đổi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ ở London rất mong tân HLV Pochettino làm mới Chelsea hơn nữa, như cách ông đã từng làm với Tottenham và PSG.

Hàng công Liverpool vẫn thi đấu rực lửa AFP

Chelsea thắng 3 trong 5 trận giao hữu trước mùa giải, Liverpool cũng có thành tích giống y hệt vậy. Khác biệt nằm ở chỗ "The Reds" ghi nhiều bàn thắng hơn "The Blues" (18 bàn so với 13). Có vẻ ghi bàn vẫn còn là vấn đề đối với Chelsea, mong rằng HLV Pochettino giải quyết được điều này.

Trận đấu sớm hơn vào lúc 20 giờ chứng kiến Brentford tiếp Tottenham trong bối cảnh các vị khách đang ở thế yếu nhất. Họ vừa bán chân sút chủ lực Harry Kane cho Bayern Munich nên giờ đây, hàng công của họ rất mỏng manh với Son Heung-min và Richarlison. Không biết hai tiền đạo tân binh Manor Solomon (từ Shakhtar Donetsk) và Kulusevski (từ Juventus) có gánh vác được nhiệm vụ ghi bàn của Kane được hay không, nhưng cái người hâm mộ chờ đợi ở Tottenham chính là tân HLV người Úc Postecoglou.

Thử thách lớn cho HLV người Úc Postecoglou AFP

Đây là lần đầu tiên chiến lược gia 65 tuổi này làm việc tại giải đấu lớn của châu Âu, nên người hâm mộ vẫn còn hoài nghi tài năng của ông. Chỉ có một cách để "an dân" là mang về chiến thắng cho Tottenham nhưng trước Brentford, xem ra đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Ở mùa giải trước, Tottenham thua 1 và hòa 1 trước đối thủ khó chịu này. Với một đội hình không có ngôi sao, Brentford chọn lối chơi đồng đội làm lối chơi ưng ý của mình và HLV Thomas Frank đang vận hành điều đó cực kỳ tốt ở sân Brentford Communicaty.