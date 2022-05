Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 13.5: Hấp dẫn điền kinh, bơi lội

Ngày tranh tài đầu tiên ở môn điền kinh diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) có tổng cộng 11 bộ huy chương. “Nữ hoàng điền kinh Việt Nam” Nguyễn Thị Oanh tranh tài nội dung chung kết đầu tiên là 1.500m nữ. 4 đối thủ cạnh tranh với cô gái quê Bắc Giang là Khan Sreyroth (Campuchia), Lodkeo Inthakoumman (Lào), Goh Chui Ling (Singapore) và đồng đội Khuất Phương Anh.

Nếu giữ vững phong độ, Nguyễn Thị Oanh hứa hẹn bảo vệ thành công HCV nội dung này. Ở SEA Games 2019, Nguyễn Thị Oanh đạt thành tích 14 phút 17 giây 31, bỏ xa đối thủ về nhì Mardika Manik (Indonesia) trong khi Khuất Phương Anh về hạng ba. Lần này Mardika Manik không tham dự nên mở ra cơ hội đoạt cả HCV, HCB cho điền kinh Việt Nam.

Ngay sau chung kết 1.500m buổi sáng, Nguyễn Thị Oanh phải tập trung hồi phục thể lực để tranh chung kết cự ly 5000m nữ vào chiều cùng ngày. Nội dung này có 9 VĐV đến từ Philippines, Singapore, Myanmar, Lào, Campuchia tranh tài, trong đó ngoài Nguyễn Thị Oanh có thêm 1 VĐV của Việt Nam là Phạm Thị Hồng Lệ. Nguyễn Thị Oanh cũng là ĐKVĐ nội dung này, cô còn hứa hẹn phá kỷ lục SEA Games tồn tại 15 năm qua do Triyaningsih (Indonesia) lập ở SEA Games năm 2007 với thành tích 15 phút 54 giây 32. Ở giải vô địch quốc gia 2021, Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục QG tồn tại 19 năm với thành tích 15 phút 53 giây 48. Đó là cơ sở để giới chuyên môn tin tưởng cô gái vàng điền kinh Việt Nam phá vỡ kỷ lục SEA Games 31 trên sân nhà.





Ngoài ngôi sao số 1 Nguyễn Thị Oanh, điền kinh Việt Nam còn kỳ vọng tranh chấp HCV ở nội dung 1.500m của Trần Văn Đảng. Anh thay thế đàn anh Dương Văn Thái cho nhiệm vụ bảo vệ HCV trước sự cạnh tranh của 12 VĐV còn lại, trong đó đối thủ chính đến từ Thái Lan, Philippines. Nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m (2 nam, 2 nữ), Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn cũng quyết tâm bảo vệ HCV đoạt được 3 năm về trước.

Ở môn bơi lội tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, nam kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng thi đấu nội dung chung kết 1.500m tự do ngày thi đấu đầu tiên diễn ra lúc 18 giờ. Anh cùng đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn so tài với 5 đối thủ đến từ Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Huy Hoàng đang là ĐKVĐ nội dung này với thành tích 14 phút 58 giây 14 cũng là kỷ lục SEA Games. Với đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ trong khu vực, Huy Hoàng hứa hẹn làm dậy sóng đường đua xanh không những bảo vệ HCV mà còn phá kỷ lục của chính mình. Ngoài Huy Hoàng, tuyển bơi lội Việt Nam còn trông chờ vào sự bùng nổ của Phạm Thanh Bảo ở 100m bướm nam, Lê Nguyễn Paul ở 100m ngửa, Lê Thị Mỹ Thảo ở 200m bướm nữ cùng đội tiếp sức 4x400m tự do.