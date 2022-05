Nguyễn Huy Hoàng thích món 'ăn hoài không ngán' trong ngày được chọn cầm cờ khai mạc

Chiều nay (10.5), Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội tiếp tục hành trình làm quen đường đua ở Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), nơi anh được kỳ vọng thi đấu bùng nổ, hướng tới 3 HCV ở cự ly 400m tự do, 800m tự do, 1.500m tự do.

Kình ngư quê Quảng Bình tươi rói bước ra địa điểm tập luyện, trên tay cầm theo quả táo khá to và tranh thủ ăn thật ngon trước khi khởi động, thay đồ rồi xuống nước tập.

Huy Hoàng tiết lộ mình rất thích ăn táo, "ăn hoài không ngán". Anh cũng bày tỏ niềm tự hào khi vinh dự cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games 31 nhưng cũng ý thức giữ sức khỏe để sẵn sàng cho ngày tranh tài đầu tiên 14.5 mà anh được kỳ vọng "mở hàng" HCV ở chung kết 1.500m.

Hình ảnh tràn đầy năng lượng của kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng trong buổi tập hôm nay (10.5):

